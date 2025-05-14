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Специалисты МЧС эвакуировали 64 человека при пожаре в интернате для инвалидов в ЛНР

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Фото: МЧС РФ
dzen
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В интернате для инвалидов в Ровеньках Луганской Народной Республики (ЛНР) произошел пожар, из учреждения были эвакуированы 64 человека. Об этом 14 мая сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по ЛНР.

По данным ведомства, возгорание произошло в комнате на втором этаже здания интерната. Уточняется, что комната полностью выгорела. Пожар был ликвидирован на площади 16 кв. м, к тушению огня были привлечены 27 специалистов и шесть единиц техники.

«Спасатели МЧС России эвакуировали 64 человека. Есть пострадавший», — говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по ЛНР.

Уточняется, что пострадал 57-летний мужчина. его госпитализировали в медучреждение. Звено газодымозащитной службы действовало незамедлительно, маломобильным гражданам требовалась помощь.

Причины пожара устанавливаются, добавили в МЧС.

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Накануне один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Мурманске. Уточнялось, что в пострадавшей квартире полностью выгорела одна комната. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина уточнила, что специалисты эвакуировали из здания 20 жильцов.

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