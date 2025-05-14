МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в эстонский МИД 14 мая, где ему вручили ноту протеста после того, как власти страны заявили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство республики.
«С точки зрения Эстонии это очень серьезный и прискорбный инцидент, который никоим образом неприемлем», — написал Цахкна в соцсети X (бывш. Twitter).
Москва обвинения Таллина пока не прокомментировала.
Министерство иностранных дел РФ 9 апреля провело демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер в связи с осквернением воинских захоронений на Таллинском военном кладбище. В марте представители МИД России уже заявляли о недопустимости осквернения надгробий советских военнослужащих, однако Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению, заявили в ведомстве.