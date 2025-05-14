Блогер Гасанов обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 170 млн рублей
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов был заочно арестован по ходатайству следствия по делу о легализации денег, заработанных в результате уклонения от уплаты налогов. Об этом 14 мая сообщил Следственный комитет (СК) России.
Установлено, что с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов суммой более 170 млн рублей. Для придания деньгам видимости законности он легализовал более 20 млн рублей с помощью финансовых операций.
«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Так как блогер в настоящее время скрывается за границей, его объявили в международный розыск.
Об объявлении Гасанова в розыск по уголовной статье стало известно ранее в тот же день. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, решение об аресте блогера было обжаловано.
В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесвумен Юлии Мильченко о взыскании 10 млн рублей с бывшей фирмы Гасанова ООО «Банда». Иск индивидуального предпринимателя Мильченко к московской компании был подан в начале июля.
До этого, 15 июня, Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск против Гасанова за долги на сумму 144,8 млн рублей. 16 августа стало известно, что блогер погасил задолженность перед ведомством. В связи с этим 5 сентября Арбитражный суд столицы прекратил производство по делу.