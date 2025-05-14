Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому до 17 августа
Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу экс-градоначальнику Сочи Алексею Копайгородскому на три месяца. Об этом 14 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.
Уточняется, что бывший мэр пробудет в СИЗО до 17 августа 2025 года.
Ранее в этот день на этот же срок арест продлили и его жене Янине Копайгородской. На слушании присутствовали малолетние дети супругов. Всего у них пятеро детей, младшему из них — год.
Бывшего главу Сочи задержали 25 сентября 2024 года в зоне спецоперации. В тот же день его арестовали, эта мера пресечения неоднократно продлевалась.
Супругу экс-мэра Сочи задержали в ноябре 2024 года, 13 ноября отправили под домашний арест, а 6 марта 2025-го перевели в СИЗО. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).