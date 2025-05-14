Ушаков анонсировал приезд многих иностранных гостей в РФ в ближайшее время
В Россию в ближайшее время должно прибыть много зарубежных гостей, в том числе для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 14 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — приводит его слова «РИА Новости».
ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В Фонде Росконгресс 23 апреля рассказали, что свыше 92 стран и территорий подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме за два месяца до начала мероприятия. Данный показатель на 5% выше прошлогоднего за аналогичный период.