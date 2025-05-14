Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин умер на 57-м году жизни
Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин умер на 57-м году жизни. Соответствующее сообщение 14 мая опубликовали на сайте торговой марки.
«На 57-м году жизни от нас ушел Андрей Павлович Сульдин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.
Сульдин родился в 1968 году в Самаре. Свою карьеру в кулинарии он начал в 23 года с открытия кафе в Доме культуры «Современник». Там он продавал пельмени ручной лепки.
Бренд «У Палыча» получил свое название по отчеству основателя. Первое заведение торговой марки открылось в Самаре в 1991 году. Спустя шесть лет, в 1997 году, компания начала выпускать фирменные торты. Бренд неоднократно становился победителем на отраслевых выставках, в том числе международных.