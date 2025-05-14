Количество жертв массового ДТП в Курской области увеличилось до трех человек

Одна из пострадавших в результате массового ДТП с участием автобуса в Курской области скончалась в больнице. Об этом 14 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это 37-летняя женщина. Травмы оказались слишком тяжелыми, врачам не удалось ее спасти. Выражаю соболезнования семье и близким», — написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что 15 человек, пострадавших в аварии, находятся в больницах, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

14 мая в Курской области рейсовый автобуз «ЛиАЗ» столкнулся с Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В результате ДТП на месте погибли водители обоих легковых автомобилей.

Позже врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная заявила, что количество пострадавших при массовом ДТП увеличилось до 19 человек. Среди них 14-летняя девочка.