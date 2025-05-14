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Политолог назвала главную проблему Демократической партии США

Политолог Федосова: одной из проблем демократов является кадровый вопрос
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Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
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Демократическая партия США переживает кадровую проблему. Об этом 14 мая «Известиям» заявила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Агентство Associated Press сообщило, что согласно опросу, большинство демократов в настоящий момент крайне пессимистично оценивает будущее партии. С оптимизмом в будущее смотрят только три из 10 демократов, прошлым летом в свою партию верили шесть из 10 представителей партии.

По ее словам, со времени прошлого президентства Дональда Трампа Демократическая партия США «радикализировала сама себя». В начале прошлого срока американского политика почти три четверти демократов готовы были сотрудничать с ним как с президентом — а сейчас таких меньше половины. Однако демократом пришлось столкнуться с реальностью, отметила эксперт.

«Идеологическая основа предвыборной платформы надломилась, а на это накладывается еще и кадровая проблема, которая обозначилась еще задолго до выборов <…> Имели место и чисто технологические просчеты в ходе кампании, которые привели к такому сильному разочарованию: это, конечно, и дебаты [экс-президента США Джо] Байдена, и последовавшая за этим цепочка невыверенных шагов по замене кандидата», — сказала Федосова.

Она подчеркнула, что в данный момент демократы пристально наблюдают за Трампом, ожидая, пока он споткнется.

«Подсвечивание ошибок Трампа, его ведения дел может в 2026 году дать демократам шанс взять реванш и отнять у республиканцев их шаткое преимущество в сенате или палате представителей, снова парализовав работу конгресса. В таком случае они попытаются двигаться к своему большому реваншу не с собственной позитивной повесткой, а исключительно на провалах Трампа. Впрочем, это слишком отдаленная перспектива», — заключила Федосова.

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Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин 5 апреля на митинге под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента против Трампа. В тот же день в Соединенных Штатах начались крупные демонстрации против политики американского президента и введения импортных пошлин.

Позже портал Axios сообщил, что демократы в палате представителей США выразили недовольство попытками инициировать президенту страны импичмент.

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