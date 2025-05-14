Политолог оценил шансы демократов на большинство в конгрессе и сенате

Демократическая партия США может заполучить большинство в конгрессе на выборах в 2026 году. Таким мнением 14 мая поделился с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков.

Агентство Associated Press сообщило, что согласно опросу, большинство демократов в настоящий момент крайне пессимистично оценивает будущее партии. С оптимизмом в будущее смотрят только три из 10 демократов, прошлым летом в свою партию верили 6 из 10 представителей партии.

«Демократы только пережили провальный для них электоральный цикл, потеряли большинство в сенате, нет у них большинства в нижней палате, и президентское кресло тоже ими не контролируется. Очевидно, что они с довольно серьезным пессимизмом смотрят в будущее. Плюс пока что проявляется отсутствие актуальной повестки, с которой можно было бы работать, а также вменяемых лидеров, которые могли бы сплотить вокруг себя партию», — сказал он.

Дудаков отметил, что это является типичной и, вполне возможно, временной ситуацией. По его словам, республиканцы примерно так же относились к своему будущему зимой и весной 2021 года после поражения на выборах.

«Сейчас руководство Демпартии надеется на то, что президент США Дональд Трамп сам наломает дров, совершит много ошибок и в дальнейшем его рейтинги упадут, после чего у демократов появится шанс взять реванш на предстоящих выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года», — допустил политолог.

Он предположил, что сенат, скорее всего, останется республиканским, в то время как шансы заполучить большинство в нижней палате конгресса Дудаков назвал высокими, в случае если рейтинги президента США останутся не очень высокими. По его словам, они колеблются в районе 40–45%.

«В нижней палате конгресса большинство у республиканцев довольно шаткое, буквально в несколько мест. Им (демократам. — Ред.) будет достаточно четырех-пяти округов в масштабах всей страны забрать для того, чтобы это самое большинство получить», — заключил эксперт.

Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин 5 апреля на митинге под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента против Трампа. В тот же день в Соединенных Штатах начались крупные демонстрации против политики американского президента и введения импортных пошлин.

Позже портал Axios сообщил, что демократы в палате представителей США выразили недовольство попытками инициировать президенту страны импичмент.