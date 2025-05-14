«Калашников» представил новые версии автомата АК-12 и пулемет РПЛ-20

Концерн «Калашников» 14 мая представил обновленные модификации автомата АК-12, а также новый пулемет РПЛ-20. Производитель активно улучшает свои разработки в соответствии с опытом спецоперации на Украине.

Среди новинок — автоматы АК-12к и АК-12ск. Это укороченные версии основного автомата российской армии с различной длиной ствола. Укороченная версия предназначена для штурмовых подразделений, а вариант АК-12ск — для тех, у кого это оружие вообще не будет основным.

Инструктор по огневой и тактической подготовке с позывным Сэнсэй отметил сниженную массу новых автоматов и возможность вести огонь даже из неудобных положений.

«200 гр дополнительных патронов взять — это как минимум два с половиной магазина. Они могут решить вопрос в окопе», — подчеркнул военнослужащий.

Отмечается, что новые версии АК-12 были разработаны с учетом отзывов из зоны спецоперации, в которых говорилось о том, что длина стандартного автомата избыточна для зачистки зданий и штурмов окопов. Обновленные автоматы уже были проверены в условиях боевых действий и получили хорошие отзывы военных.

Также были представлены две версии пулемета РПЛ-20: стандартная и с укороченным стволом.

«Что касается применения систем прицеливания взамен штатных механических прицелов, то, как вы видите, здесь имеется унифицированная планка Пикатинни, которая изначально предполагает установку различного вида оснащения», — подчеркнул особенность нового пулемета главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Также концерн «Калашников» представил новые модели бронежилетов, элементы обмундирования и прицелы для автоматов семейства АК.

Ранее в этот день Уржумцев сообщил, что РПЛ-20 может начать серийно поступать в российскую армию в 2025 году. Это оружие предназначено для поддержки штурмовых подразделений и стрельбы из неустойчивого положения — в ограниченном пространстве, гористой или лесистой местности.