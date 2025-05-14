«Росатом» предложил Сербии проекты АЭС малой и большой мощности
«Росатом» готов предложить Сербии проекты как малых атомных электростанций (АЭС), так и энергоблоков большой мощности для укрепления энергосистемы страны. Об этом 14 мая сообщила директор представительства госкорпорации в Сербии Мария Деурич на форуме «Энергетический переход Западных Балкан» в Белграде.
«Росатом» готов предложить сербским партнерам весь спектр решений: от атомных станций малой мощности на базе реакторов РИТМ-200 до энергоблоков большой мощности поколения 3+. Наши технологии уже продемонстрировали свою надежность и эффективность как в России, так и на зарубежных площадках», — приведены ее слова в Telegram-канале госкорпорации.
Она отметила, что строительство новой АЭС позволит создать долгосрочные условия для социально-экономического процветания Сербии, а также укрепит ее энергетическую независимость. Новая станция станет надежным, эффективным и безуглеродным источником энергии.
Министр горнорудной промышленности и энергетики южноамериканской Бразилии Алешандри Сильвейра 13 мая сообщил, что в ближайшее время Бразилия совместно с госкорпорацией «Росатом» начнет строительство малых атомных электростанций (АЭС). По его словам, на текущий момент «Росатом» является единственной в мире компанией, у которой в коммерческом использовании есть малые ядерные реакторы.