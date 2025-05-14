В Научно-техническом центре «Россетей» обсудили итоги 50-й сессии СИГРЭ
В Научно-техническом центре «Россетей» обсудили итоги 50-й сессии СИГРЭ — ассоциации, которая объединяет энергетиков из сотни стран. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
На отчетной конференции Российского национального комитета СИГРЭ было отмечено, что в ходе 50-й сессии энергетики из РФ представили 38 научных докладов о влиянии цифровой трансформации на системы управления активами, новых методах диагностики оборудования, технологических решениях, позволяющих повысить надежность и эффективность электросетевого комплекса.
По словам председателя РНК СИГРЭ, первого заместителя гендиректора «Россетей» Андрея Мурова, работы отечественных специалистов вызвали большой интерес со стороны зарубежных партнеров.
«В развитии сотрудничества заинтересованы многие страны. Это свидетельствует об открытости к научно-технической коммуникации и востребованности российского опыта. Существуют большие возможности для расширения кооперации, в том числе по линии национальных комитетов. Прежде всего, с партнерами из СНГ, государств Латинской Америки, Азии и Африки», — сказал он.
Также на конференции обсудили развитие Молодежной секции РНК СИГРЭ. Руководитель ее оргкомитета, директор по управлению персоналом и организационному развитию «Россетей» Дарья Борисова, выступая с докладом об итогах работы и планах на 2025 год, отметила, что постоянными членами Молодежной секции сегодня являются почти 530 специалистов. Ежегодно в мероприятиях участвуют свыше 6 тыс. студентов, аспирантов и молодых ученых, более 100 российских и зарубежных вузов.
50-я сессия СИГРЭ прошла в Париже в 2024 году. Главной темой мероприятия стала разработка дорожной карты энергосистемы будущего.