Собянин обозначил сроки завершения реконструкции стадиона «Металлург»
Реконструкция исторического стадиона «Металлург» завершится в этом году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на территории спортивного объекта создадут инфраструктуру «качественно другого уровня». На месте старого футбольного поля появится универсальная арена с искусственной травой и подогревом: играть можно будет и в футбол, и в регби. Вокруг поля будет восемь беговых дорожек, со стороны трибуны сделают еще дорожки для разминки и забегов на короткие дистанции.
Также будет обустроен комплекс с залами для борьбы, гимнастики и йоги. «Появится центральная площадь — она станет местом для встреч и проведения массовых мероприятий», — добавил Собянин.
В марте этого года Собянин открыл после комплексной модернизации исторический стадион «Локомотив» в районе Люблино. «Мы в 2022 году получили его и за несколько лет сделали прекрасный стадион — с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь круглый год можно будет заниматься», — сказал мэр Москвы.