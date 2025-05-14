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Нидерланды подписали контракт на закупку 46 танков Leopard 2A8

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Фото: TASS/DPA/Philipp Schulze
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Нидерланды подписали контракт на поставку 46 немецких танков Leopard 2A8, первую машину должны поставить в 2028 году. Об этом 14 мая сообщили в минобороны королевства.

«Ожидается, что первый новый танк Leopard 2A8 поступит в 2028 году. Последний — в 2031 году. <…> Помимо танков приобретаются необходимые запасные части, специальные инструменты и оборудование, различные заводские курсы обучения и документация. Контракт также включает опцион на шесть дополнительных танков», — уточняется на сайте ведомства.

Отмечается, что Нидерланды также приобретут четыре машины Leopard 2A8 DTV, которые предназначены для обучения механиков-водителей танков.

В минобороны страны отметили, что сейчас на вооружении Нидерландов находятся Leopard 2A6, которые уступают обновленной версии.

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Газета The Telegraph 14 апреля сообщила, что немецкие танки Leopard 2, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказались неэффективным в условиях боевых действий в ходе украинского конфликта. В публикации отмечается, что Leopard 2 уязвимы для атак беспилотников, а сложная конструкция и оборудование делают невозможным ремонт в полевых условиях.

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