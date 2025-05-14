Нидерланды подписали контракт на закупку 46 танков Leopard 2A8
Нидерланды подписали контракт на поставку 46 немецких танков Leopard 2A8, первую машину должны поставить в 2028 году. Об этом 14 мая сообщили в минобороны королевства.
«Ожидается, что первый новый танк Leopard 2A8 поступит в 2028 году. Последний — в 2031 году. <…> Помимо танков приобретаются необходимые запасные части, специальные инструменты и оборудование, различные заводские курсы обучения и документация. Контракт также включает опцион на шесть дополнительных танков», — уточняется на сайте ведомства.
Отмечается, что Нидерланды также приобретут четыре машины Leopard 2A8 DTV, которые предназначены для обучения механиков-водителей танков.
В минобороны страны отметили, что сейчас на вооружении Нидерландов находятся Leopard 2A6, которые уступают обновленной версии.
Газета The Telegraph 14 апреля сообщила, что немецкие танки Leopard 2, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказались неэффективным в условиях боевых действий в ходе украинского конфликта. В публикации отмечается, что Leopard 2 уязвимы для атак беспилотников, а сложная конструкция и оборудование делают невозможным ремонт в полевых условиях.