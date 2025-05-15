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Врач объяснила склонность пожилых чаще попадать в мошеннические схемы

Невролог Невзорова: вера людей в уловки аферистов связана с когнитивными нарушениями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Склонность к попаданию в мошеннические схемы напрямую связана с когнитивными нарушениями. Дело в том, что возрастные изменения мозга могут снижать критичность мышления и адекватное восприятие реальности. Об этом 15 мая «Известиям» рассказала врач-невролог пятого неврологического отделения ФГБНУ НЦН Ксения Невзорова.

«Мы привыкли контролировать давление, работу сердца, но кто регулярно проверяет у себя или близких здоровье мозга и следит за ним, знает, как обеспечить максимально долгое сохранение когнитивных функций? А ведь мозг — это главный орган, отвечающий за личность и социализацию», — отметила специалист.

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Она заявила, что современная медицина предлагает новые возможности для ранней диагностики. Анализы крови и ликвора позволяют выявлять болезнь Альцгеймера и другие неврологические заболевания на начальных стадиях. Это дает шанс вовремя начать лечение и сохранить качество жизни.

«Использование данных анализов позволяет не только подтвердить диагноз, но и своевременно начать специфическое лечение, что может существенно улучшить прогноз и качество жизни пациентов», — пояснила Невзорова.

Из рекомендаций по сохранению когнитивного здоровья врач-невролог выделила соблюдение активного образа жизни, регулярной умственной деятельности, а также контроль сопутствующих заболеваний под наблюдением врача.

Ранее, 14 апреля, директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал «Известиям», как обезопасить себя от мошенников, представляющимися сотрудниками службы доставки. Он объяснил, что в первую очередь должно насторожить неожиданное появление звонка «от службы доставки» без предварительного уведомления через официальное приложение или электронную почту.

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