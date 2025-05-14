«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Подмосковье в ночь на четверг
В Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков с 0:00 до 7:00 15 мая. Об этом Гидрометцентр России сообщил в среду, 14 мая.
«В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются заморозки до –1 градуса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Автомобилистов призвали избегать резких торможений и ускорений, держать дистанцию, не отвлекаться за рулем на гаджеты. Водителям рекомендуют выезжать на дороги только на зимней резине, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков действовал в столичном регионе до утра 13 мая.
«Оранжевый» уровень опасности является предпоследним в цветовой шкале погодных предупреждений Гидрометцентра. Он указывает на сложные метеорологические условия, которые могут стать причиной возникновения стихийных бедствий, уточняет 360.ru.
Ранее, 12 мая, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что с 12 мая в Москве и области ожидается дождливая и ветреная погода. Однако к выходным температура воздуха приблизится к климатической норме.