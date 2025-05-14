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В Московском метрополитене открылась мультиформатная радиостудия

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Фото: пресс-служба Московского метрополитена
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В столичном метро заработала мультиформатная радиостудия, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Гостем первого прямого эфира стала советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. Она рассказала о том, как столичное метро подготовилось к празднованию 90-летнего юбилея.

«Праздновать будем масштабно, несколько дней. Всех приглашаем присоединиться, ведь мы подготовили много всего интересного! Во-первых, завтра, 15 мая, на станции «Сокольники» и в сквере московского метро у нас пройдет масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена. На целый день перенесемся в 1935 год. Около полудня от «Сокольников» до «Парка культуры» торжественно проедет ретропоезд — прямо как тогда, в 1935-м. А в шесть вечера в сквере московского метро пройдет шествие «Есть метро!» — это тоже реконструкция исторического шествия, которое состоялось 90 лет назад», — отметила Юлия Темникова.

Советник заммэра также добавила, что московское метро стало платформой для развития новых технологий. Сейчас идет подготовка к запуску беспилотного поезда, продолжается тестирование оплаты цифровыми рублями, готовятся к открытию новые цифровые станции. Особое внимание уделяется и популяризации инновационных способов оплаты проезда, включая оплату по биометрии. «До конца этого года планируем подключить к биометрии все турникеты в метро, а в планах до конца 2026 года запустить сервис уже на всех станциях Московских центральных диаметров», — добавила Юлия Темникова.

Студия будет выходить в прямой эфир ежедневно, утром и вечером, со специальными передачами и интерактивами, тематическими музыкальными заставками, интересными фактами о метро.

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