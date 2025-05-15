Берут на спрос: участие заключенных в судах хотят перевести в онлайн

Счетная палата рекомендовала оснастить все колонии и СИЗО системами видео-конференц-связи, рекомендации ведомства есть в распоряжении «Известий». Эта мера позволит сэкономить до 95% средств на конвоирования подозреваемых и осужденных, пояснили аудиторы. Опрошенные адвокаты неоднозначно оценили рекомендацию — личное присутствие на суде его участников может повлиять на финальное решение. Кроме того, могут возникнуть проблемы со связью, что затянет процесс. О том, повлияет ли полное распространение ВКС на судопроизводство, — в материале «Известий».

Зачем нужна реформа

Провести масштабную цифровизацию в колониях и СИЗО рекомендовала Счетная палата (СП), следует из ее «Анализа текущего состояния информатизации судебной системы РФ». С документом ознакомились «Известия». В частности, речь в нем идет о необходимости оснащения всех колоний и СИЗО системами видео-конференц-связи (ВКС).

Системы ВКС используются для дистанционного участия подозреваемых, обвиняемых, осужденных, свидетелей, экспертов, переводчиков и других лиц в судебных заседаниях без необходимости их физической доставки в суд, напомнил старший партнер Criminal Defense Firm Александр Редькин.

— Это особенно актуально для находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных колониях, а также для участников, проживающих в других регионах или странах, — сказал он. — ВКС применяется в уголовных, гражданских и арбитражных судах для допроса, рассмотрения апелляций и кассаций, других процессуальных действий. А также для обеспечения доступа к правосудию лицам с ограниченными возможностями.

Сейчас те, кто участвует в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, должны подтверждать свою личность через ГИС «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Однако в единой биометрической системе нет отдельного сервиса для участников судебных заседаний.

Как напомнили в СП, в судебной системе практика проведения заседаний с использованием системы веб-конференции без применения единой биометрической системы сложилась в основном в период пандемии коронавирусной инфекции.

Например, в 2023 году с использованием ВКС в 2023 году Верховный суд провел 920 заседаний. С 1 января 2022 года по 27 ноября 2024 года федеральные арбитражные суды провели почти 1,5 млн заседаний.

«Сложившаяся ситуация создает риски, поскольку в случае необходимости судья вправе прервать заседание, проводимое посредством системы веб-конференции, либо пересмотреть результаты заседания в случае выявления нарушений судебного процесса», — говорится в анализе Счетной палаты.

Сколько стоит присутствие в суде

По данным ФСИН России на 1 мая 2024 года, оборудование для проведения судебных заседаний в режиме ВКС имелось в 787 учреждениях уголовно-исполнительной системы, что составляет 87,4% от их общего количества. В 2022 году осужденные и подследственные участвовали в режиме ВКС в 482,3 тыс. заседаний, в 2023 году — 483,7 тыс.

«Это свидетельствует о высокой востребованности данного формата взаимодействия федеральных судов с осужденными и подследственными. Количество оборудования ВКС для проведения судебных заседаний с учреждениями ФСИН России со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 29,3% (358 единиц) общего количества оборудования и нуждается в обновлении», — говорится в отчете.

Средняя стоимость перемещения одного конвоируемого лица поездом составляла в 2022 году — 1 тыс. рублей, в 2023 году — 1,2 тыс. рублей, в I квартале 2024 года — 1,5 тыс. рублей. Доставка самолетом обходилась в 2022 году в 52,9 тыс. рублей, в 2023 году — в 35,6 тыс. рублей, в I квартале 2024 года — в 56,2 тыс. рублей

Согласно данным ФСИН, применение ВКС позволило сократить расходы федерального бюджета на общую сумму 1,3 млрд рублей.

В Счетной палате указали, что неукомплектованность учреждений ФСИН современными системами видео-конференц-связи ограничивает возможность дистанционного проведения судебных заседаний с участием осужденных и подследственных. Согласно расчетам аудиторов, это приведет к снижению в среднем на 95% расходов бюджета на конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

«Рекомендуется рассмотреть возможность обеспечения всех учреждений уголовно-исполнительной системы ФСИН современными системами видео-конференц-связи для дистанционного проведения судебных заседаний с участием осужденных и подследственных», — отметили там.

Также эксперты СП пришли к выводу, что цифровизация «жизненно необходима» судебной системе — количество дел, поступающих на рассмотрение, ежегодно увеличивается. С 2018 по 2023 год рост составил 23%. Препятствует этому отсутствие стратегических ориентиров, несовершенство нормативного регулирования и недостаточная организационная готовность органов судебной системы к цифровым изменениям.

«В судебной системе отсутствует единая стратегия цифровой трансформации. Концепции, разработанные сообществом, не позволяют проводить комплексный мониторинг использования цифровых решений, оценить реальный уровень автоматизации процессов и степень удовлетворенности участников судопроизводства. Информатизация осуществляется в условиях фрагментарного планирования и без учета показателей, установленных на федеральном уровне в рамках достижения национальных целей до 2030 года», — констатировала по итогам анализа аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Плюсы и минусы ВКС

Дистанционный формат затрудняет полноценное исследование и представление доказательств подсудимым, личную коммуникацию между участниками, а также может повлиять на восприятие судом поведения участников, их эмоций и реакции, добавил Александр Редькин.

— А технические сбои, например перебои связи, низкое качество видео и аудио, отключения оборудования могут привести к невозможности полноценного участия и даже к нарушению процессуальных прав сторон, — указал он. — Есть риск нарушения конфиденциальности и безопасности данных: возможность утечек информации при недостаточной защите каналов связи.

Могут возникнуть проблемы с доступом к ВКС в отдаленных или малых населенных пунктах: не все учреждения и суды технически готовы обеспечить стабильную видеосвязь.

— Среди плюсов полного внедрения ВКС: существенная экономия бюджета, поскольку сократятся расходы на конвоирование, транспортировку, охрану подозреваемых и осужденных, а также командировочные расходы для участников процесса, — пояснил эксперт. — Ускорение рассмотрения дел: отпадает необходимость ожидать доставки участников, что сокращает сроки рассмотрения дел и снижает нагрузку на судебную систему.

Повысится и доступность правосудия, поскольку участие будет возможно из любого региона.

— Также может снизиться психологическая нагрузка на участников, особенно для осужденных, которых не перевозят из мест лишения свободы, — добавил Александр Редькин. — Опыт Верховного суда и ФСИН показывает, что внедрение ВКС позволяет значительно сократить государственные расходы на этапирование и логистику.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович назвал предложения СП разумными.

— Но оценить эффективность крайне сложно — нужно сначала составить сметы, провести работы и нанять подрядчиков, — пояснил он. — Нужно браться за эту работу, это абсолютно очевидно.

Оснащение всех учреждений ВКС — это, скорее, инфраструктурное решение, а не правовая проблема, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Экономический эффект вполне реален, — подчеркнула она. — Государство несет существенные расходы на этапирование: транспорт, охрана, логистика, сопровождение. Если удастся даже частично перейти на дистанционный формат, особенно для промежуточных и технических заседаний, это уже даст заметную экономию.

Внедрение ВКС не противоречит праву, а при грамотной реализации может одновременно повысить оперативность правосудия и сократить государственные расходы, полагают эксперты.