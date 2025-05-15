Реклама
Прямой эфир
Мир
Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Мир
Минфин США расширил санкции против Ирана
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Посол Бразилии в РФ назвал остановку Лулы да Силвы в Москве технической
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Общество
Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому до 17 августа
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Мир
Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Спорт
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Берут на спрос: участие заключенных в судах хотят перевести в онлайн

Это позволит экономить на конвоировании участников процессов, полагает Счетная палата
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Счетная палата рекомендовала оснастить все колонии и СИЗО системами видео-конференц-связи, рекомендации ведомства есть в распоряжении «Известий». Эта мера позволит сэкономить до 95% средств на конвоирования подозреваемых и осужденных, пояснили аудиторы. Опрошенные адвокаты неоднозначно оценили рекомендацию — личное присутствие на суде его участников может повлиять на финальное решение. Кроме того, могут возникнуть проблемы со связью, что затянет процесс. О том, повлияет ли полное распространение ВКС на судопроизводство, — в материале «Известий».

Зачем нужна реформа

Провести масштабную цифровизацию в колониях и СИЗО рекомендовала Счетная палата (СП), следует из ее «Анализа текущего состояния информатизации судебной системы РФ». С документом ознакомились «Известия». В частности, речь в нем идет о необходимости оснащения всех колоний и СИЗО системами видео-конференц-связи (ВКС).

Системы ВКС используются для дистанционного участия подозреваемых, обвиняемых, осужденных, свидетелей, экспертов, переводчиков и других лиц в судебных заседаниях без необходимости их физической доставки в суд, напомнил старший партнер Criminal Defense Firm Александр Редькин.

— Это особенно актуально для находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных колониях, а также для участников, проживающих в других регионах или странах, — сказал он. — ВКС применяется в уголовных, гражданских и арбитражных судах для допроса, рассмотрения апелляций и кассаций, других процессуальных действий. А также для обеспечения доступа к правосудию лицам с ограниченными возможностями.

Сейчас те, кто участвует в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, должны подтверждать свою личность через ГИС «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Однако в единой биометрической системе нет отдельного сервиса для участников судебных заседаний.

Связной путь: арестанты получат возможность видеовстреч с адвокатами
В СИЗО придется оборудовать отдельные комнаты для онлайн-общения

Как напомнили в СП, в судебной системе практика проведения заседаний с использованием системы веб-конференции без применения единой биометрической системы сложилась в основном в период пандемии коронавирусной инфекции.

Например, в 2023 году с использованием ВКС в 2023 году Верховный суд провел 920 заседаний. С 1 января 2022 года по 27 ноября 2024 года федеральные арбитражные суды провели почти 1,5 млн заседаний.

«Сложившаяся ситуация создает риски, поскольку в случае необходимости судья вправе прервать заседание, проводимое посредством системы веб-конференции, либо пересмотреть результаты заседания в случае выявления нарушений судебного процесса», — говорится в анализе Счетной палаты.

Сколько стоит присутствие в суде

По данным ФСИН России на 1 мая 2024 года, оборудование для проведения судебных заседаний в режиме ВКС имелось в 787 учреждениях уголовно-исполнительной системы, что составляет 87,4% от их общего количества. В 2022 году осужденные и подследственные участвовали в режиме ВКС в 482,3 тыс. заседаний, в 2023 году — 483,7 тыс.

«Это свидетельствует о высокой востребованности данного формата взаимодействия федеральных судов с осужденными и подследственными. Количество оборудования ВКС для проведения судебных заседаний с учреждениями ФСИН России со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 29,3% (358 единиц) общего количества оборудования и нуждается в обновлении», — говорится в отчете.

Средняя стоимость перемещения одного конвоируемого лица поездом составляла в 2022 году — 1 тыс. рублей, в 2023 году — 1,2 тыс. рублей, в I квартале 2024 года — 1,5 тыс. рублей. Доставка самолетом обходилась в 2022 году в 52,9 тыс. рублей, в 2023 году — в 35,6 тыс. рублей, в I квартале 2024 года — в 56,2 тыс. рублей

Согласно данным ФСИН, применение ВКС позволило сократить расходы федерального бюджета на общую сумму 1,3 млрд рублей.

В Счетной палате указали, что неукомплектованность учреждений ФСИН современными системами видео-конференц-связи ограничивает возможность дистанционного проведения судебных заседаний с участием осужденных и подследственных. Согласно расчетам аудиторов, это приведет к снижению в среднем на 95% расходов бюджета на конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

«Рекомендуется рассмотреть возможность обеспечения всех учреждений уголовно-исполнительной системы ФСИН современными системами видео-конференц-связи для дистанционного проведения судебных заседаний с участием осужденных и подследственных», — отметили там.

Частый случай: сидящим в СИЗО матерям дадут еще одно свидание с детьми
Мужчины смогут претендовать на дополнительную встречу только если они — отцы-одиночки

Также эксперты СП пришли к выводу, что цифровизация «жизненно необходима» судебной системе — количество дел, поступающих на рассмотрение, ежегодно увеличивается. С 2018 по 2023 год рост составил 23%. Препятствует этому отсутствие стратегических ориентиров, несовершенство нормативного регулирования и недостаточная организационная готовность органов судебной системы к цифровым изменениям.

«В судебной системе отсутствует единая стратегия цифровой трансформации. Концепции, разработанные сообществом, не позволяют проводить комплексный мониторинг использования цифровых решений, оценить реальный уровень автоматизации процессов и степень удовлетворенности участников судопроизводства. Информатизация осуществляется в условиях фрагментарного планирования и без учета показателей, установленных на федеральном уровне в рамках достижения национальных целей до 2030 года», — констатировала по итогам анализа аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Плюсы и минусы ВКС

Дистанционный формат затрудняет полноценное исследование и представление доказательств подсудимым, личную коммуникацию между участниками, а также может повлиять на восприятие судом поведения участников, их эмоций и реакции, добавил Александр Редькин.

— А технические сбои, например перебои связи, низкое качество видео и аудио, отключения оборудования могут привести к невозможности полноценного участия и даже к нарушению процессуальных прав сторон, — указал он. — Есть риск нарушения конфиденциальности и безопасности данных: возможность утечек информации при недостаточной защите каналов связи.

Могут возникнуть проблемы с доступом к ВКС в отдаленных или малых населенных пунктах: не все учреждения и суды технически готовы обеспечить стабильную видеосвязь.

— Среди плюсов полного внедрения ВКС: существенная экономия бюджета, поскольку сократятся расходы на конвоирование, транспортировку, охрану подозреваемых и осужденных, а также командировочные расходы для участников процесса, — пояснил эксперт. — Ускорение рассмотрения дел: отпадает необходимость ожидать доставки участников, что сокращает сроки рассмотрения дел и снижает нагрузку на судебную систему.

Повысится и доступность правосудия, поскольку участие будет возможно из любого региона.

— Также может снизиться психологическая нагрузка на участников, особенно для осужденных, которых не перевозят из мест лишения свободы, — добавил Александр Редькин. — Опыт Верховного суда и ФСИН показывает, что внедрение ВКС позволяет значительно сократить государственные расходы на этапирование и логистику.

Делу не время: оправданных судом по видеосвязи просят освобождать сразу
Сенаторы обратили внимание Минюста на задержки в исполнении решений апелляционных инстанций

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович назвал предложения СП разумными.

— Но оценить эффективность крайне сложно — нужно сначала составить сметы, провести работы и нанять подрядчиков, — пояснил он. — Нужно браться за эту работу, это абсолютно очевидно.

Оснащение всех учреждений ВКС — это, скорее, инфраструктурное решение, а не правовая проблема, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Экономический эффект вполне реален, — подчеркнула она. — Государство несет существенные расходы на этапирование: транспорт, охрана, логистика, сопровождение. Если удастся даже частично перейти на дистанционный формат, особенно для промежуточных и технических заседаний, это уже даст заметную экономию.

Внедрение ВКС не противоречит праву, а при грамотной реализации может одновременно повысить оперативность правосудия и сократить государственные расходы, полагают эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025