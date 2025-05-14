КНР приостановила меры контроля товаров двойного назначения для 28 фирм США
Китай приостановил действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 американских компаний. Об этом 14 мая сообщил портал Guancha со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР.
«В целях реализации консенсуса, достигнутого на высокоуровневых экономических и торговых переговорах между Китаем и США, было принято решение приостановить действие вышеуказанных мер на 90 дней с 14 мая 2025 года», — говорится в публикации.
Согласно материалу, если экспортерам необходимо поставлять товары двойного назначения в указанные 28 фирм, им необходимо обратиться в министерство коммерции Китая. Ведомство проведет проверку и выдаст лицензию при соответствии требованиям.
Президент США Дональд Трамп 13 мая сообщил, что Китай готов открыть рынок для американских товаров. По его словам, сторонам осталось только согласовать детали.
12 мая американский лидер сообщил, что переговоры Китая и США по торговым разногласиям в Женеве прошли продуктивно. Он отметил, что страны добились полной перезагрузки отношений и договорились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней.
В тот же день агентство «Синьхуа» сообщило о решении КНР приостановить или же отменить нетарифные контрмеры, которые были приняты против США со 2 апреля 2025 года. Уточнялось, что Вашингтон, в свою очередь, планирует изменить дополнительные таможенные пошлины на китайские товары.