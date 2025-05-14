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Аналитики рассказали об актуальных вариантах вложения денег

Аналитик Бакланова: многие инвесторы предпочитают паевые инвестиционные фонды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Многие инвесторы в настоящее время предпочитают паевые инвестиционные фонды (ПИФ), так как они могут позволить обеспечить доходность и снизить риски. Об этом рассказала «Известиям» 14 мая старший аналитик по инвестициям в паевые инвестиционные фонды «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Бакланова, объясняя какие вложения актуальны на фоне волатильности валюты.

«Инвесторов привлекает и возможность, покупая один пай, инвестировать в большое количество инструментов и диверсифицировать свой портфель. Доля ПИФ в условиях волатильности валют и постоянных изменений, по нашим прогнозам, на рынке будет увеличиваться. В 2024 году доля вложений в рынок коллективных инвестиций в общем объеме вложений [физических лиц] повысилась до 9,9%, а по нашим оценкам к 2030 вырастет до 14%», — отметила эксперт.

Она уточнила, что порог входа в ПИФ, как правило, ниже, чем в некоторые бумаги, а диверсификация выше. Инвестору доступны фонды денежного рынка, фонды на недвижимость, фонды облигаций, акций, а профессиональные управляющие часто обеспечивают более высокую доходность.

Например, в марте крупнейшие фонды с долей вложений в акции более 55% по своей доходности опередили индекс ММВБ (индекс МосБиржи. — Ред.) в среднем на 1,2%. Их расчетная стоимость пая (РСП) за март сократилась в среднем на 4,6% против снижения индекса ММВБ на 5,8%», — добавила она.

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В свою очередь, старший аналитик «Эйлер Аналитические Технологии» Виталий Наумов уточнил, что факторами наблюдающегося укрепления рубля стали снижение импорта и рефинансирование рублевых заимствований валютными. По информации Центробанка (ЦБ) РФ, импорт упал в I квартале 2025 года на $2,2 млрд год к году, до $64,9 млрд. Это в значительной степени было вызвано переполнение запасов у автодилеров из-за упреждающего импорта в конце прошлого года перед повышением утильсбора, объяснил эксперт.

«При этом экспортеры, по данным ЦБ, увеличили чистые продажи валюты на 3,2% квартал к кварталу в I квартале 2025 года. В конце 2024 ситуация с валютной ликвидностью заметно улучшилась, что подтолкнуло, в первую очередь, компании-экспортеры к наращиванию валютных заимствований с целью рефинансирования рублевой задолженности. С начала года объем размещения валютных и квазивалютных облигаций составил $5,2 млрд», — обратил внимание аналитик.

При этом регулятор продолжает продавать валюту на 8,9 млрд рублей в день в рамках нерегулярных операций вне бюджетного правила, что составляет более 5% ежедневного оборота в паре юань-рубль.

«Мы прогнозируем, что к концу года рубль ослабнет в связи с восстановлением импорта. В преломлении к валютной волатильности, мы считаем, что рублевые фонды денежного рынка предлагают хорошую страховку от возможного ослабления рубля. Ликвидность валютных и квазивалютных облигаций снизилась в последнее время, что снижает их привлекательность, на наш взгляд», — добавил Наумов.

Согласно информации регулятора, доллар находится на уровне 80,2 рублей, евро — 90,38, юань — 11,11 рублей.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 12 мая, начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал «Известиям», что на текущей неделе возможны колебания котировок в пределах 78,5–85 рублей за доллар, 88–94 рублей за евро и 11–11,5 рубля за юань.

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