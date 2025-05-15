Какое платье выбрать на выпускной в 2025 году: модные цвета и тренды сезона6

Выпускной вечер — особенный и волнительный праздник для всех выпускников. Он олицетворяет окончание школы и вступление во взрослую жизнь. В этот день школьникам вручают аттестаты, а затем организуют выпускной бал. Готовиться к нему начинают заранее, выбирая не только место для проведения банкета, но и праздничный наряд. «Известия» рассказывают, когда состоится выпускной вечер в 2025 году и какие выпускные платья в тренде в текущем сезоне.

Выпускной — что это за праздник, когда отмечается в 2025 году

Традиция отмечать впускные появилась при Петре I. Первое такое мероприятие состоялось в 1718 году в школе математических и навигационных наук в Москве. В дальнейшем выпускные вечера стали праздновать в Морской академии и других учебных заведениях. Причем вплоть до XIX века праздник был исключительно мужской привилегией, поскольку девушки обучались на дому и допускались в учебные заведения только в качестве гостей.

Поначалу церемония включала выдачу аттестатов, напутствие директора и преподавателей, а затем праздничный банкет. В дальнейшем, когда образование стало доступно для представителей обоих полов, стали проводить пышные балы. Традиция продолжилась в советское время. Но на смену балам пришли танцевальные номера, а выпускные начали проводить не только в высших учебных заведениях, но и в школах.

Сегодня праздник ежегодно организуют в средних учебных заведениях после окончания 9-го и 11-го классов, а также в колледжах и вузах после сдачи экзаменов и защиты дипломов. Традиционно празднику предшествует последний звонок. Обычно он проходит 25 мая, когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены еще не начались. В 2025 году эта дата выпала на воскресенье, поэтому торжество перенесли на день раньше, 24 мая.

Выпускные вечера запланированы на субботу, 28 июня. Такие рекомендации дали в Министерстве просвещения России. Однако учебные заведения могут самостоятельно корректировать дату, как и сценарий праздника. Как правило, выпускной вечер включает концертную программу, дискотеку или школьный бал. При этом всё чаще выпускники выбирают не стены родной альма-матер, а кафе, рестораны, теплоходы и крупные городские площадки.

Какие выпускные платья в тренде в 2025 году

Но если организационные моменты решаются коллективно, то выбор выпускного платья — вопрос индивидуальный. С дилеммой, в чем пойти на выпускной бал, сталкивается каждая выпускница. Ведь при поиске идеального наряда важно учитывать не только фасон, но материал и цвет. Упростить задачу в этом сложном деле поможет изучение модных трендов.

В нынешнем сезоне мировые кутюрье отдают предпочтение переливающимся платьям с пайетками, бахромой или перьями. При движении они создают чарующие вибрации и не требуют броских украшений. Но здесь главное не переусердствовать, чтобы не превратиться в звезду бурлеска или бразильского карнавала. К такой изысканной роскоши лучше всего подойдут туфли на тонком невысоком каблуке, серьги-нити, простое колье и миниатюрный клатч.

Для выпускного наряда актуальны платья и с другими интересными элементами: драпировкой, рюшами, плиссе, 3D-кружевом или объемными рукавами разных форм и конфигураций, которые не сдают своих позиций вот уже нескольких лет. Интересно смотрятся платья с корсетом или асимметричным кроем. Например, с фигурным вырезом или воротником, которые отличаются на левой и правой частях платья.

Еще один беспроигрышный вариант — неувядаемая классика. Это облегающие платья-годе («русалка») с расклешенной ниже колена юбкой. Или платья в греческом стиле, которые хорошо скрывают недостатки фигуры, делая силуэт невесомым и летящим. Также можно рассмотреть минималистичное однотонное платье с перчатками выше локтя — подобное тому, в котором в начале 1960-х блистала актриса Одри Хепберн в картине «Завтрак у Тиффани».

Выпускницы, которые хотят создать романтичный образ, могут выбрать коктейльные или бальные платья с открытыми плечами, которые акцентируют внимание на красоте груди и шеи, делая образ более женственным. Особенно хорошо смотрятся платья нежных тонов в комбинации с аксессуарами белого цвета.

Цветовая гамма выпускного наряда важна не менее, чем фасон платья. Каждый год мода диктует довольно ограниченный перечень цветов и оттенков, которые рекомендуется использовать в образах. Чтобы соответствовать последним веяниям, можно выбрать тепло-коричневый оттенок Mocha Mousse («Мокка мусс»), объявленный главным цветом 2025 года. Для создания актуального образа к платью достаточно добавить аксессуары «природной» цветовой палитры.

Этот изысканный аристократический цвет, пропитанный ароматом шоколада и какао, — не единственный тренд года. В коллекциях весна-лето мировых домов моды встречаются образы молочного, бежевого, оливкового и других натуральных оттенков. В умеренных дозах присутствуют неоновые акценты, но преимущественно в таких вечерних аксессуарах, как обувь и сумки. Кроме того, в моде сочетание темной палитры с ритмично повторяющимися яркими «вспышками».

От каких платьев стоит отказаться на выпускной

Помимо модных трендов существуют и антитренды, которых следует избегать при создании праздничного образа. В качестве наряда на выпускной вечер стилисты не рекомендуют выбирать громоздкие платья, напоминающие многослойный торт, в духе диснеевских принцесс. Также стоит отказаться от кукольных нарядов в стиле беби-долл и белых пышных «подвенечных» платьев.

Неуместно на выпускном вечере смотрятся строгие брючные костюмы, смокинги, платья-карандаши. Их выдержанность и деловой стиль подходят для офиса, но разнятся с атмосферой праздника. Слишком короткие и откровенные наряды, в которых можно пойти в ночной клуб, тоже не вписываются в концепцию школьного торжества. Сюда же можно отнести готические и другие субкультурные наряды. Тем, кто любит чрезмерно яркие оттенки, стоит учесть, что на общем фоне они могут смотреться аляписто и вульгарно.

Ранее «Известия» писали, что в ряде регионов ввели запрет на розничную продажу алкоголя на период школьных выпускных.