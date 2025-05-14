Житель Липецкой области ожидает суда за отстрел трех косуль
В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о незаконном отстреле трех косуль на территории Усманского охотничьего хозяйства. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фигурантом по делу проходит 47-летний житель села Завальное. Следствие полагает, что 23 сентября 2025 года в районе села Екатериновка он застрелил трех косуль: двух самок и самца, использовав при этом незарегистрированное ружье.
Причиненный региональному управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов ущерб составил 120 тыс. рублей, пишет GOROD48.
Житель Завального обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.
В конце прошлого года в Липецкой области задержали нескольких подозреваемых в браконьерстве, которые отстрелили трех косуль. Случаи были зафиксированы в Усманском, Данковском и Липецком районах.