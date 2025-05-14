Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вместе с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио отправится на переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом 14 мая сообщило агентство Reuters.
«Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул <...> на украино-российские переговоры», — говорится в сообщении.
Спецпосланник назвал в качестве даты визита пятницу 16 мая, в то время как контакты РФ и Украины планируется начать днем ранее.
О том, что Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле Трамп заявил 13 мая. Он отметил, что ожидает от переговоров хороших результатов.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.