Ученые рассказали о наиболее перспективных инженерных разработках РФ
В России за последние несколько лет удалось создать ряд инженерных разработок, способных как укрепить технологический суверенитет страны, так и привлечь интерес зарубежных партнеров. Об этом 14 мая «Известиям» рассказали в Южном федеральном университете (ЮФУ) в ходе презентации результатов проекта «Передовые инженерные школы».
Среди таких технологий можно выделить унифицированный имитационно-моделирующий комплекс для сценариев, моделей и алгоритмов функционирования робототехнических комплексов и их базовых компонентов (систем управления, систем навигации, систем технического зрения, систем автоматики), востребованные в космической отрасли автоматизированные испытательные системы орбитальных кораблей, а также резонаторы микроэлектромеханических систем, необходимые для производства микросхем и иных МЭМС-технологий.
В организации подчеркнули, что все указанные разработки созданы на базе Передовой инженерной школы (ПИШ) ЮФУ и могут быть масштабированы в ближайшие годы.
Флагманский проект Минобрнауки «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года, в рамках проекта созданы 50 школ, а к 2030 году, по поручению президента РФ Владимира Путина, их количество должно быть увеличено до 100. ПИШ с компаниями-партнерами разрабатывают технологические проекты под задачи развития приоритетных отраслей промышленности.
Путин 6 февраля отметил важность обеспечить превосходство наукоемких технологий в различных сферах в РФ. Кроме того, он напомнил, что в 2024 году поручил правительству расширить работу по вопросам технического образования, подготовки инженерных кадров и квалифицированных рабочих по приоритетным направлениям научно-технологического развития.