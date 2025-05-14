Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Мир
Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Парламент Ирана пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Общество
Мурашко отметил снижение смертности в регионах с ограничениями на алкоголь
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Мир
Мантуров сообщил о планах РФ и Малайзии увеличить товарооборот в медицине
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Мантуров сообщил о планах РФ и Малайзии увеличить товарооборот в медицине

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия и Малайзия планируют наращивать товарооборот в сферах фармацевтики, медицинской техники и медицинских изделий, ядерной медицины. Об этом 14 мая рассказал корреспонденту «Известий» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Он отметил, что стороны будут исходить из того, что обсудили во время встречи.

«Это в том числе нефтегазовое машиностроение, судостроение, в том числе высокоскоростные суда на подводных крыльях, электросуда — те направления, которые сегодня были затронуты. Это, скажем так, основа, которая может дать в дальнейшем дополнительный импульс», — подчеркнул Мантуров.

Первый вице-премьер РФ добавил, что на переговорах был также поднят вопрос поставок сельхозпродукции и минеральных удобрений.

«Это тоже одно из направлений, которое может иметь еще дополнительный потенциал роста и развития», — заключил он.

Преодолевая недоверие: пациенты со СМА в России начали получать отечественное лекарство
Как российская фармотрасль побеждает недоверие пациентов

В этот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российские компании интересуются выходом на малайзийский рынок и видят в нем большой потенциал. По его словам, РФПИ тесно сотрудничает с суверенным фондом благосостояния Малайзии Khazanah Nasional Berhad и его портфельными предприятиями, в том числе в сферах фармацевтики и медицины, которые хотят выйти на российский рынок.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025