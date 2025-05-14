Мантуров сообщил о планах РФ и Малайзии увеличить товарооборот в медицине
Россия и Малайзия планируют наращивать товарооборот в сферах фармацевтики, медицинской техники и медицинских изделий, ядерной медицины. Об этом 14 мая рассказал корреспонденту «Известий» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Он отметил, что стороны будут исходить из того, что обсудили во время встречи.
«Это в том числе нефтегазовое машиностроение, судостроение, в том числе высокоскоростные суда на подводных крыльях, электросуда — те направления, которые сегодня были затронуты. Это, скажем так, основа, которая может дать в дальнейшем дополнительный импульс», — подчеркнул Мантуров.
Первый вице-премьер РФ добавил, что на переговорах был также поднят вопрос поставок сельхозпродукции и минеральных удобрений.
«Это тоже одно из направлений, которое может иметь еще дополнительный потенциал роста и развития», — заключил он.
В этот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российские компании интересуются выходом на малайзийский рынок и видят в нем большой потенциал. По его словам, РФПИ тесно сотрудничает с суверенным фондом благосостояния Малайзии Khazanah Nasional Berhad и его портфельными предприятиями, в том числе в сферах фармацевтики и медицины, которые хотят выйти на российский рынок.