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«На Западе сохраняется увлечение Россией, ее историей и ролью в мире»

Американский писатель и историк Джошуа Рубинштейн — об исследовании жизни Троцкого, первом посещении СССР и сериале с Хабенским
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Фото: Альпина нон-фикшн
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В Гарварде хранится огромная коллекция материалов по советской истории, в том числе архив Троцкого и дипломатические документы. Их изучение помогло американскому писателю и историку-слависту Джошуа Рубинштейну написать книгу о ближайшем соратнике Ленина «Троцкий: Жизнь революционера», которая сначала вышла в США, а теперь и в России. В интервью «Известиям» исследователь рассказал о причинах своего интереса к нашей стране и находках, сделанных им в процессе работы.

«Гарвард купил документы Троцкого»

— Вы известный американский ученый-славист. Когда и почему вас заинтересовала наша страна?

— Когда я поступил в Колумбийский университет на первый курс, у меня были некоторые знания французского и иврита. Зная, что я сосредоточусь в колледже на философии, я решил, что буду изучать новый иностранный язык с другим алфавитом. Сначала я рассматривал изучение китайского языка. В конце концов французский идет слева направо, а иврит — справа налево, поэтому тот факт, что китайский идет вверх и вниз, привлекал меня. Но необходимость выучить так много иероглифов пугала меня, поэтому я решил выбрать русский язык. Во-первых, у него другой алфавит, а во-вторых, мне нравилось читать Достоевского и Толстого.

— И уже во время обучения вы поехали в СССР?

— Да, после третьего курса — и двух лет изучения русского языка — я принял участие в интенсивной языковой программе в Университете Индианы в Блумингтоне летом 1970 года. Программа включала месячный курс в кампусе, а затем шестинедельный тур по Советскому Союзу. Наша группа из примерно 60 студентов посетила Ленинград, Москву, Владимир, Сочи, Пицунду и Киев. Это был для меня основополагающий опыт, укрепивший мой интерес к русской и советской истории и культуре.

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Фото: Альпина нон-фикшн

Окончив университет, я преподавал английский в Иерусалиме, а затем вернулся в Штаты летом 1972 года, чтобы осуществить свою мечту стать писателем. Моя первая книга была об истории советского диссидентского движения. С тех пор я написал и отредактировал еще девять книг, включая биографию Ильи Эренбурга, работы о холокосте на оккупированной немцами советской территории, о судьбе Еврейского антифашистского комитета и, конечно же, о Сталине и Троцком.

— Удалось ли вам поработать в советских или российских архивах, создавая книги о Сталине и о Троцком?

— Нет. Но, к счастью, в библиотеке Гарвардского университета имеется огромная коллекция материалов по советской истории, включая материалы дипломатов США. Гарвард также купил документы Троцкого, которые у него были в изгнании, всего за несколько месяцев до его убийства. Это оказались важнейшие источники информации, чрезвычайно полезные для моего исследования.

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Кроме того, я прочитал статьи о Сталине и Троцком, которые появились в крупных западных газетах и ​​журналах, и провел интервью с людьми, которые были свидетелями истории. Встретился с сыном Хрущева Сергеем, взял интервью у внука Троцкого Эстебана Волкова в Мехико, побеседовал с Лилиан Поллак, которая посетила Троцкого в Мексике. Они, возможно, были последними людьми, которые сохранили воспоминания о нем.

Я не подходил к изучению жизни Троцкого как поклонник или последователь и сопротивлялся любому желанию романтизировать карьеру Троцкого из-за страданий, которые перенесли он и его семья, или из-за его мужества перед лицом изгнания и беспощадных нападок.

— А как было с книгой о смерти Сталина?

— Для ее создания мне пришлось прочитать немало мемуаров, дипломатических донесений и новостных сообщений, чтобы составить информированный и подробный отчет о событиях, которые окружали его смерть, и ее последствиях внутри страны и отношениях Кремля с Западом. Занимаясь этой темой, я был поражен, как быстро его наследники отреклись от культа личности, который окружал Сталина. В течение нескольких недель после 5 марта 1953 года его имя стало исчезать из центральной прессы.

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Фото: Альпина нон-фикшн

— Когда вы в последний раз были в нашей стране?

— Около 20 лет назад.

— Испытывали ли вы какие-то сложности в связи с тем, что занимаетесь российской историей, а тема России сейчас оказывается на Западе практически табуированной?

— При всей напряженности, которая существует между Россией и Западом, здесь всё еще сохраняется увлечение Россией, ее историей и ролью в мире. Независимо от отношения Запада к России сегодня я уверен, что всегда найдется место для серьезной, хорошо информированной научной работы о вашей стране и бывшем Советском Союзе.

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— Недавно в России был снят популярный сериал о Троцком, где революционера сыграл Константин Хабенский. Видели ли вы этот проект?

— Да, и он мне не понравился. На мой взгляд, он передает очень предвзятое, недостоверное описание его жизни и карьеры. Кроме того, я заметил некоторые тонкие и не очень тонкие оттенки антисемитизма.

— Только что Россия и мир отметили 80-летие Победы над фашистской Германией. У вас есть книга про Сталина, вы очень хорошо знакомы с этим периодом в истории нашей страны. Видите ли вы в США и Европе тенденцию к переосмыслению итогов Второй мировой войны, замалчиванию и преуменьшению вклада СССР в победу? И можно ли рассчитывать, что это кратковременная тенденция, связанная с понятными геополитическими обстоятельствами, а затем всё изменится?

— Мы с женой посетили Польшу в октябре прошлого года и провели целый день в Освенциме, который был освобожден войсками Красной армии в январе 1945 года. Что касается восприятия советского вклада в разгром нацистской Германии, я не вижу никаких изменений в общественном мнении за последние годы. Надеюсь, что вскоре произойдет улучшение отношений между нашими странами, и мы все это отпразднуем.

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