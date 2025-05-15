Эксперты рассказали о снижении цен в отелях в ряде городов России
Значительно более выгодное путешествие в начале лета можно совершить в Кисловодск: цены на отели там снизились на 73%, до 5,5 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщили «Известиям» 15 мая в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Также туристам удастся сэкономить при планировании отдыха в Волгограде и Мурманске. На Волге номер в гостинице можно забронировать за 5 тыс. рублей, что на 48% дешевле, чем в мае, а в городе за Северным полярным кругом — за 4 тыс. рублей (–45%).
Кроме того, в список мест, где отели обойдутся дешевле, вошли Суздаль (цены снизились на 25%, средняя стоимость ночи 7 тыс. рублей), Смоленск (–21%; 4 тыс. рублей), Тула (–19%; 6 тыс. рублей), Рязань (–16%; 3500 рублей), Великий Новгород (–14%; 5 тыс. рублей), Тверь (–13%; 4 тыс. рублей) и Ессентуки (–10%; 5 тыс. рублей).
Среди зарубежных стран, где в июне можно отдохнуть дешевле, чем в мае, лидирует Венгрия: номер в отеле Будапешта можно забронировать на 30% выгоднее, за 9 тыс. рублей в сутки. Те, кто ищет более существенную выгоду, могут отправиться в Гонконг (там на жилье удастся сэкономить 28%, заплатив порядка 8 тыс. рублей в сутки) или Киото (–25%; 10 тыс. рублей).
Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.