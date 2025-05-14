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Суд продлил арест жене бывшего мэра Сочи Копайгородского до 17 августа

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Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
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Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения жене экс-мэра Сочи Янине Копайгородской. Она пробудет в СИЗО до 17 августа 2025 года. Об этом 14 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Копайгородская весь процесс проплакала. На слушание пришли ее маленькие дети, которые смогли увидеть родителей только через решетку. Ее двухгодовалый сын не разговаривает из-за психологической травмы, вызванной отсутствием матери.

15 апреля сообщалось, что Копайгородская хочет встретиться со своими детьми в СИЗО, так как ни разу не видела их после ареста. У супруги экс-мэра Сочи пятеро детей, младшему из них всего год.

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Бывшего главу Сочи задержали 25 сентября 2024 года в зоне спецоперации. В тот же день его арестовали, эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

Супругу экс-мэра Сочи задержали в ноябре 2024 года, 13 ноября отправили под домашний арест, а 6 марта 2025-го перевели в СИЗО. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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