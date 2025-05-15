Эксперт рассказал, какую информацию можно узнать по крови

Кровь участвует во многих важных процессах в нашем организме. На многие патологические процессы в организме она реагирует изменением состава, поэтому даже простейшие лабораторные тесты помогают выявлять отклонения в работе различных систем и органов. Об этом 15 мая «Известиям» рассказал эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Дмитрий Кривошеев.

Так, например, он напомнил, что жителям средней полосы важно следить за уровнем витамина D, который выполняет в организме множество важных задач.

«В том числе он необходим для синтеза половых гормонов: прогестерона у женщин и тестостерона у мужчин. Из-за недостатка этого витамина у организма возникают проблемы с выработкой этих гормонов — в результате страдает репродуктивная функция, повышаются риски развития ожирения и сахарного диабета, ухудшается настроение», — объяснил Кривошеев.

Эксперт добавил, что из крови можно выделить ДНК, в которой содержится генетическая информация. По его словам, гены во многом определяют то, как организм усваивает питательные вещества или насколько он склонен к развитию определенных заболеваний.

«Возьмем рак молочной железы. Некоторые разновидности этого заболевания связаны с определенной мутацией в ДНК, которая передается по наследству — то есть девочка уже рождается с таким генетическим вариантом. При этом наличие мутации вовсе не означает, что она обязательно заболеет раком — просто об этом полезно знать, так как ее риски заболеть повышены — и крайне важно не пренебрегать профилактическими осмотрами», — рассказал Кривошеев.

14 мая сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай рассказал «Известиям» о способах предотвратить развитие тромбоза. По его словам, тромбообразование — это естественный процесс, позволяющий организму защититься от кровопотери. Однако он назвал образование тромбов в венах и артериях жизнеугрожающим фактором. Врач рекомендовал регулярно сдавать анализ крови, коагулограмму и анализы на факторы свертывания.