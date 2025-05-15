Реклама
Прямой эфир
Мир
Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Мир
Минфин США расширил санкции против Ирана
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +18 градусов в Москве 15 мая
Мир
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Старовойт сообщил о начале изыскательских работ на ж/д участке Решт – Астара
Авто
Уровень локализации автомобилей в России составил 33%
Мир
США пропустят саммит G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации
Экономика
Разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Общество
В ГД предложили разрешить продление отпуска при уходе за больным ребенком
Общество
Первый российский онкосканер запущен в серийное производство
Общество
Сотрудники издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в «Эксмо»
Спорт
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Эксперт рассказал, какую информацию можно узнать по крови

Эксперт Кривошеев: по крови можно узнать генетическую информацию
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кровь участвует во многих важных процессах в нашем организме. На многие патологические процессы в организме она реагирует изменением состава, поэтому даже простейшие лабораторные тесты помогают выявлять отклонения в работе различных систем и органов. Об этом 15 мая «Известиям» рассказал эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Дмитрий Кривошеев.

Так, например, он напомнил, что жителям средней полосы важно следить за уровнем витамина D, который выполняет в организме множество важных задач.

«В том числе он необходим для синтеза половых гормонов: прогестерона у женщин и тестостерона у мужчин. Из-за недостатка этого витамина у организма возникают проблемы с выработкой этих гормонов — в результате страдает репродуктивная функция, повышаются риски развития ожирения и сахарного диабета, ухудшается настроение», — объяснил Кривошеев.

Эксперт добавил, что из крови можно выделить ДНК, в которой содержится генетическая информация. По его словам, гены во многом определяют то, как организм усваивает питательные вещества или насколько он склонен к развитию определенных заболеваний.

«Возьмем рак молочной железы. Некоторые разновидности этого заболевания связаны с определенной мутацией в ДНК, которая передается по наследству — то есть девочка уже рождается с таким генетическим вариантом. При этом наличие мутации вовсе не означает, что она обязательно заболеет раком — просто об этом полезно знать, так как ее риски заболеть повышены — и крайне важно не пренебрегать профилактическими осмотрами», — рассказал Кривошеев.

Легкое доступно: чип для «биопсии воздуха» поможет диагностировать пневмонию
Как новое устройство будут использовать в лечении болезней органов дыхания

14 мая сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай рассказал «Известиям» о способах предотвратить развитие тромбоза. По его словам, тромбообразование — это естественный процесс, позволяющий организму защититься от кровопотери. Однако он назвал образование тромбов в венах и артериях жизнеугрожающим фактором. Врач рекомендовал регулярно сдавать анализ крови, коагулограмму и анализы на факторы свертывания.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025