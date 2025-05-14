Песков: назначить переговоры в Стамбуле на 15 мая решил Путин
Назначить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле именно на 15 мая — решение президента РФ Владимира Путина. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«Так решил президент», — подчеркнул Песков, комментируя выбор даты для переговоров, его ответ опубликован в Telegram-канале корреспондента.
С инициативой о прямых переговорах Путин выступил 11 мая, предложив Украине возобновить диалог в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Киев незамедлительно принять предложение России.