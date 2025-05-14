Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Мир
Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Парламент Ирана пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Общество
Мурашко отметил снижение смертности в регионах с ограничениями на алкоголь
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Мир
Мантуров сообщил о планах РФ и Малайзии увеличить товарооборот в медицине
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Какими были переговоры России и Украины. Инфографика

0

Россия и Украина 15 мая планируют провести прямые переговоры в Стамбуле. Возобновить прямое общение делегаций, прерванное в 2022 году, предложил президент РФ Владимир Путин. О своем решении глава государства объявил в ходе пресс-конференции 11 мая.

Российский лидер заявил, что Москва ставит целью выход на установление долгосрочного и прочного мира и готова к обсуждению без дополнительных условий. Инициативу поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразив готовность предоставить площадку для переговоров.

В период с 14 по 16 мая в Турции также пройдет неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО. Посетить мероприятие планирует госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепе отметили, что одной из тем его визита станет урегулирование украинского конфликта. Прежде незамедлительно начать мирные переговоры с Россией призвал Украину президент США Дональд Трамп. О готовности помочь в урегулировании конфликта он заявлял еще в ходе предвыборной кампании.

В феврале 2025 года Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако она закончилась политическим скандалом. В результате Трамп прямо пригрозил прекратить поддержку Киева, если не будет оказано содействие усилиям США по стабилизации ситуации. После состоялся телефонный разговор между лидерами США и России. Москва и Вашингтон подтвердили свое стремление к нормализации отношений.

В последний раз прямые переговоры России и Украины состоялись три года назад в Турции, после чего стороны решили продолжить диалог в формате видеоконференции. До этого прошли три раунда переговоров в Белоруссии при посредничестве президента страны Александра Лукашенко. Основные темы обсуждения касались внеблокового безъядерного статуса Украины, ее денацификации и демилитаризации. Украинская сторона требовала территориальной целостности и гарантий безопасности.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Украинскую — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Состав нынешней делегации РФ на встрече в Стамбуле пока не раскрывается.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025