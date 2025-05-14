Какими были переговоры России и Украины. Инфографика
Россия и Украина 15 мая планируют провести прямые переговоры в Стамбуле. Возобновить прямое общение делегаций, прерванное в 2022 году, предложил президент РФ Владимир Путин. О своем решении глава государства объявил в ходе пресс-конференции 11 мая.
Российский лидер заявил, что Москва ставит целью выход на установление долгосрочного и прочного мира и готова к обсуждению без дополнительных условий. Инициативу поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразив готовность предоставить площадку для переговоров.
В период с 14 по 16 мая в Турции также пройдет неформальная встреча глав МИД стран-членов НАТО. Посетить мероприятие планирует госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепе отметили, что одной из тем его визита станет урегулирование украинского конфликта. Прежде незамедлительно начать мирные переговоры с Россией призвал Украину президент США Дональд Трамп. О готовности помочь в урегулировании конфликта он заявлял еще в ходе предвыборной кампании.
В феврале 2025 года Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако она закончилась политическим скандалом. В результате Трамп прямо пригрозил прекратить поддержку Киева, если не будет оказано содействие усилиям США по стабилизации ситуации. После состоялся телефонный разговор между лидерами США и России. Москва и Вашингтон подтвердили свое стремление к нормализации отношений.
В последний раз прямые переговоры России и Украины состоялись три года назад в Турции, после чего стороны решили продолжить диалог в формате видеоконференции. До этого прошли три раунда переговоров в Белоруссии при посредничестве президента страны Александра Лукашенко. Основные темы обсуждения касались внеблокового безъядерного статуса Украины, ее денацификации и демилитаризации. Украинская сторона требовала территориальной целостности и гарантий безопасности.
Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Украинскую — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Состав нынешней делегации РФ на встрече в Стамбуле пока не раскрывается.