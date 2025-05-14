Парламент Ирана пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%
Иран может нарастить уровень обогащения урана до 93% в случае продолжения Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской политики. Об этом 14 мая сообщил телеканал Iran International со ссылкой на заявление парламента.
«Исламская Республика не сталкивается с какими-либо ограничениями в области ядерных исследований и разработок и может приступить к обогащению до 93% исходя из своих научных, медицинских и промышленных потребностей», — говорится в заявлении.
В резолюции также уточняется, что права Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в том числе на ядерные исследования, разработки и мирное использование атома, не подлежат обсуждению и полностью соответствуют гарантиям агентства.
Кроме того, парламент предупредил, что любое предполагаемое нарушение ядерным регулятором ООН прав Ирана, в том числе права на обогащение урана до 93%, вызовет ответную реакцию. Также законодательный орган раскритиковал МАГАТЭ за «препятствование мирному развитию ядерной энергетики Ирана» в течение 40 лет и за то, что агентство полагалось на «политически мотивированную разведывательную информацию», в частности, от Израиля.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Иран предложил сформировать консорциум, состоящий из стран Ближнего Востока, для обогащения урана с привлечением инвестиций США. Соответствующий план министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи 11 мая представил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. По данным издания, инициатива должна послужить альтернативой требованию Вашингтона о полном свертывании иранской ядерной программы.