Женщина пострадала при наезде легкового авто в Пскове
В Пскове в результате наезда легковой иномарки пострадала женщина-пешеход. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Пскову.
Наезд произошел утром в среду, 14 мая, на улице Леона Поземского. В районе дома № 83 автомобиль Hyundai Santa Fe сбил 58-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, выбежала на дорогу из-за стоящих в левой полосе машин.
Предварительно, в результате происшествия пешеход получила ушиб головного мозга с кровоизлиянием, также медики выявили перелом лобной кости. Пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении.
В ГАИ уточняют, что управляла кроссовером женщина 1984 года рождения. В момент ДТП она не была под воздействием алкогольных или наркотических средств. Обстоятельства случившегося выясняются.
В середине февраля в больнице Пскова скончался 18-летний пассажир легковой Audi-100, которая на высокой скорости врезалась в опору освещения за 20 дней до этого. По данным полиции, 19-летний водитель Audi потерял управление, пытаясь уйти от столкновения с Lada Priora, 22-летний водитель которой выехал на нерегулируемый перекресток.