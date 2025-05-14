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Врач рассказал о причинах и опасностях синдрома разбитого сердца

Кардиолог Соколов: синдром разбитого сердца может привести к смерти
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Фото: Getty Images/ozgurcankaya
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Врачи предупреждают о малоизвестном, но опасном состоянии — синдроме разбитого сердца, который может развиться после сильного эмоционального потрясения. Как пояснил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Денис Соколов в беседе с «Известиями» 14 мая, это заболевание, также известное как синдром Такоцубо, внешне напоминает сердечный приступ, но имеет принципиально иную природу.

«Состояние при этом синдроме напоминает сердечный приступ, но в отличие от него случается вследствие интенсивного стресса — физического или эмоционального. Оно проявляется временным ослаблением сердечной мышцы, вызванным эмоциональным потрясением или травмой», — объяснил кардиолог.

По словам специалиста, наиболее частыми причинами развития синдрома становятся тяжелые психологические травмы: смерть близкого человека, развод, серьезные финансовые потери или проблемы со здоровьем.

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Кроме того, врач отметил, что особенно уязвимы к этому состоянию женщины в постменопаузе — у них синдром диагностируют в десять раз чаще, чем у мужчин или молодых женщин. Впрочем, мужчины тоже могут столкнуться с этим синдромом, но исследования показывают, что они менее склонны к его развитию.

«Тем не менее, когда синдром возникает у мужчин, он может протекать в более тяжелой форме, что повышает вероятность серьезных осложнений. Это может быть связано с физиологическими различиями в сердечно-сосудистой системе, гормональным фоном и психоэмоциональным состоянием», — пояснил Соколов.

Он уточнил: у мужчин в возрасте 60–64 лет синдром чаще развивается из-за физического стресса, например после операций или инсультов, что может усугублять симптомы.

В группе особого риска, по словам кардиолога, находятся представители профессий, связанных с хроническим стрессом: спасатели, врачи, полицейские, финансисты, а также творческие работники и профессиональные спортсмены. Их ежедневная деятельность сопряжена с высоким эмоциональным напряжением, что делает сердечно-сосудистую систему более уязвимой.

Для профилактики синдрома разбитого сердца важно снижать уровень стресса и развивать навыки совладания с трудными ситуациями. Эффективными мерами могут стать техники управления стрессом, такие как йога, медитация и другие методы релаксации. Сохранение и укрепление социальных связей, включая поддержку близких и друзей, играют ключевую роль в эмоциональной стабильности. Регулярные медицинские обследования помогают контролировать состояние здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы. Специалист обратил внимание, что в случае эмоциональных трудностей полезна работа с психологом. Здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, достаточный сон (7–9 часов в сутки) и отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, способствует снижению риска не только синдрома разбитого сердца, но и других сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительно могут помочь методы релаксации, включая дыхательные упражнения и теплые ванны.

«Хотя полностью предотвратить синдром разбитого сердца невозможно, снижение уровня стресса и развитие навыков его преодоления могут значительно уменьшить риск его возникновения. Это состояние требует внимательного отношения, и понимание его механизмов, а также соблюдение профилактических мер способны минимизировать его влияние на качество жизни», — резюмировал эксперт.

23 апреля врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала «Известиям» об опасных последствиях атеросклероза. По ее словам, атеросклероз может привести к инфаркту, инсульту и даже гангрене. Кроме того, первые сигналы о появлении заболевания не исключены и в 20–30 лет.

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