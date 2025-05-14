Раскрыты характеристики первой модели нового бренда Lepas от Chery
Компания Chery поделилась новыми подробностями о первой модели нового суббренда Lepas. Модель L8 будет представлена с тремя типами силовых установок — чисто бензиновой, подключаемой гибридной и полностью электрической. Об этом говорится в сообщении китайского концерна, которое поступило «Известиям» 14 мая.
Кроссовер Lepas L8 в бензиновой и гибридной версии будет оснащаться рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 2,0 л. Запас хода гибридной PHEV-версии превышает 1,3 тыс. км, а расход топлива составляет порядка 4,5 л/100 км.
У полностью электрической модификации L8 дальность хода без подзарядки достигает 700 км при среднем расходе электроэнергии 12 кВт⋅ч/100 км. Аккумулятор при быстрой зарядке способен за пять минут восполнить энергозапас, которого хватит на 150 км пути.
Под брендом Lepas планируется продавать автомобили на мировом рынке. В каких именно странах он будет представлен, пока не уточняется. Заявлено, что флагманский кроссовер L8 поступит в продажу уже до конца текущего года. В течение ближайших трех лет линейка марки расширится до пяти моделей. За L8 последуют городской кроссовер L6 и субкомпактный L4.
К 2027 году Lepas нацелен сформировать мировую дилерскую сеть из 1,2 тыс. центров и достичь годового объема производства и продаж свыше 500 тыс. автомобилей.
6 мая сообщалось, что китайские автомобильные бренды Lepas и iCar планируется официально вывести на российский рынок. Об этом рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.