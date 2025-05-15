В Москве оборот розничной торговли достиг почти 2 трлн рублей

Оборот розничной торговли в столице в январе – марте 2025 года достиг почти 2 трлн рублей, что на 3,2% превысило показатель аналогичного периода 2024-го. Об этом 15 мая сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 4,1% — до 934 млрд рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта», — уточнила она.

Оборот продовольственных товаров увеличился на 2,1%, достигнув 952 млрд рублей. Сектор рос во многом благодаря активному развитию сервисов доставки готовой еды и открытию кафетериев в магазинах.

В I квартале 2025 года доля Москвы в общем объеме розничной торговли России составила 13,4%. Как отметили в Департаменте экономической политики и развития города, рост покупательской активности отразился на посещаемости торговых центров столицы. В январе — марте трафик увеличился на 1% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составил в среднем 267 человек в сутки на 1 тыс. кв. м.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что число индивидуальных предпринимателей в столице по итогам I квартала 2025 года составило почти 461 тыс. Это следует из данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Такой показатель на 7% больше, чем годом ранее.