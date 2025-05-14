Песков назвал вполне объяснимым план США выстраивать отношения с властями Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 14 мая, что стремление США наладить отношения с нынешним правительством Сирии является вполне объяснимым.
Он добавил, что Россия также работает над развитием связей с сирийской стороной.
«В целом, конечно же, нужно выстраивать отношения с тем, чтобы сирийский народ все-таки наконец-то получил заслуженный мир, предсказуемость, стабильность, чтобы Сирия оставалась единым государством», — сказал Песков журналистам.
Что касается переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, то он отметил, что вопросы кризиса на Ближнем Востоке не обсуждались.
Министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар заявил 3 апреля, что Сирия осознает значительное влияние и вес России на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на то, что дружба между странами укрепится как на уровне правительств, так и среди народов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что Россия заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он.