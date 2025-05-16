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17 мая — День рождения интернета: история Всемирной паутины

День рождения интернета отметят в России 17 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ежегодно 17 мая в России и других странах отмечается День рождения интернета — праздник глобальной сети, без которой сложно представить современную жизнь. В 2025 году он выпадает на субботу. Об истории и традициях торжества читайте в материале «Известий».

День рождения интернета в 2025 году — что за праздник

С интернетом связано сразу несколько праздничных дат. Так, 4 апреля отмечается Международный день интернета, приуроченный к дню памяти святого Исидора Севильского — автора первой в мире энциклопедии «Этимология» (написана около 560–636 годов). В 2003 году папа римский Иоанн Павел II признал его покровителем компьютеров, пользователей и интернета. Свое решение глава католической церкви объяснил тем, что глобальная Сеть — это огромная сокровищница человеческих знаний, такая же, как «Этимология», охватившая все области науки своего времени.

В России есть собственные праздники в честь Сети. 7 апреля в наше стране отмечается День рождения рунета, посвященный регистрации национального домена .RU в 1994 году. Еще один День интернета отмечается в РФ 30 сентября.

День рождения интернета 17 мая связан с появлением Всемирной паутины. В этот день в 1991 году был официально утвержден стандарт WWW (World Wide Web), ставший основой современной глобальной сети. К тому моменту первые прототипы интернета уже работали, специалисты могли обмениваться информацией и отправлять друг другу электронные письма, но передача данных была сильно ограничена.

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Решение этой проблемы нашли ученые из лаборатории физики высоких энергий Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). В 1989 году разработчики Тим Бернерс Ли и Роберт Кайо создали Всемирную паутину — систему, которая позволяет быстро получить доступ к любому файлу в сети интернет через специальные идентификаторы — URL-адреса. Информация в ней хранится в виде гипертекста, а документы, созданные в таком формате, получили название «веб-страницы».

Изначально Всемирная паутина использовалась только для автоматизации обмена данными между университетами по всему миру. Однако в 1991 году она стала доступна всем пользователям.

Краткая история интернета

Работа над созданием интернета началась в 1960-х годах. Одним из первых теоретиков глобальной сети стал Леонард Клейнрок, создавший математическую теорию коммутации пакетов. Она заключается в том, что данные внутри компьютерной сети эффективнее передавать не единым массивом, а в виде маленьких блоков (пакетов), которые к тому же можно отправить получателю разными маршрутами. Идею развил Джозеф Ликлайдер в своей работе «Галактическая сеть».

Исследования этих ученых пришлись очень кстати, так как в то время министерство обороны США приступило к созданию новой системы передачи информации внутри компьютерной сети. Ее разработка была поручена Агентству передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) и нескольким учебным заведениям: Калифорнийскому университету, Стэнфордскому исследовательскому центру, Университету штата Юта и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре.

В рамках проекта появился первый аналог интернета — компьютерная сеть ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network), в 1969 году объединившая все научные учреждения, участвовавшие в ее создании. В том же году состоялся первый сеанс связи между Калифорнийским университетом и Стэнфордским центром. Ученым удалось передать на расстояние 640 км сообщение «LO». Предполагалось, что до получателей дойдет слово «LOGIN», однако связь прервалась на середине. Тем не менее сеанс был признан успешным.

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В 1971 году появился сервис для отправки электронной почты, а два года спустя благодаря трансатлантическому кабелю ARPANET заработала в Европе. В 1983 году появился протокол TCP/IP, по сей день отвечающие за корректную передачу данных. Благодаря им пользователи, подключенные к разным сетям, получили возможность связываться друг с другом.

В августе 1991 года в интернете появился первый веб-сайт, посвященный проекту Всемирной паутины. Он работает по сей день и располагается по ссылке info.cern.ch. При желании можно установить и первый в мире веб-браузер Mosaic, заработавший в 1993 году.

В России интернет заработал в 1980-х годах. Тогда его предоставляли только ученым для связи с зарубежными университетами и образовательными центрами. В 1990 году был зарегистрирован официальный домен Советского Союза — .SU (от Soviet Union). В 1994 году его сменил домен Российской Федерации — .RU.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях празднования Дня радио.

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