Цивилев заявил о планах РФ обсудить с Малайзией поставки российского СПГ
Россия ведет переговоры с Малайзией о поставках российского сжиженного природного газа (СПГ) и о сотрудничестве в развитии газовой инфраструктуры страны. Об этом 14 мая сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
«Мы проговаривали в качестве нашего предложения поставки СПГ в Малайзию, также участие в развитии газовой инфраструктуры в Малайзии, а именно принимающая инфраструктура, трубопроводная инфраструктура, газовые хранилища», — приводит его слова «РИА Новости».
Цивилев добавил, что в 2024 году Россия планирует поставить в Малайзию около 5 млн т нефтепродуктов и выразил надежду на увеличение объемов поставок в текущем году.
Министр также заявил о готовности РФ нарастить экспорт угля в Малайзию. По его словам, работа в этом направлении ведется со стороны как российских, так и малайзийских компаний, и данное предложение поддерживается обеими сторонами.
В этот же день премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что страна планирует укреплять связи с Россией во всех сферах деятельности. Он также выразил надежду на конструктивный диалог в вопросах, которые ранее затрагивал президент РФ Владимир Путин.