Путин заявил о проработке вопроса прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией находится в разработке. Об этом 14 мая сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с малайзийским премьер-министром Анваром Ибрагимом.

По словам российского лидера, между странами развиваются туристические обмены, и малазийские курорты становятся всё более популярными у граждан РФ.

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что безусловно будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов», — отметил Путин.

В свою очередь, Ибрагим пригласил президента РФ посетить с визитом Малайзию во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре.

«Самый большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну. <...> Ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии и всего региона», — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к Путину.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что отношения РФ и Малайзии находятся на подъеме, страны заинтересованы, чтобы они развивались, и для этого имеются все предпосылки. В ходе переговоров с Ибрагимом обсуждался спектр актуальных двусторонних вопросов, а также международная повестка дня, отметил Путин.