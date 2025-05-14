Французский политолог признал подчинение Европы интересам США
Европа остается геополитической периферией из-за своего подчинения интересам США. Об этом французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн заявил в среду, 14 мая.
«[Европа] подчиняется геополитическим приоритетам Вашингтона и соглашается со статусом геополитической периферии», — сказал он в интервью Lenta.Ru.
По словам эксперта, повышению роли Евросоюза (ЕС) в мировой политике препятствует и разобщенность его членов. При этом некоторые страны Европы все же могут в будущем стать более независимыми, считает Томанн. К ним, в частности, можно отнести Францию, обладающую собственным ядерным оружием и особой геополитической традицией, заключил эксперт.
Ранее Томанн назвал выгоду Франции от конфликта на Украине. По словам политолога, в нынешних условиях Париж может стать лидером ЕС в сфере обороны.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинцы осознают, что возврат к границам 2014 года невозможен, передает НСН. Также французский лидер выразил готовность к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным после прекращения огня на Украине.