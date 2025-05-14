AP узнало о пессимистичном настрое демократов США относительно будущего партии
Демократы США в пессимистичном ключе отзываются о будущем своей партии несмотря на то, что ни они, ни республиканцы не располагают поддержкой большинства граждан страны. Об этом 14 мая сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на опрос.
Согласно результатам исследования, около трети членов Демократической партии «очень оптимистично» или «несколько оптимистично» оценивают перспективы своей фракции.
«Сейчас я не очень высокого мнения о демократах. <…> По-моему, они не делают достаточно, чтобы противостоять [американскому президенту Дональду] Трампу», — заявил один из респондентов.
При этом 55% опрошенных республиканцев уверены в перспективах своей партии, уточняет издание.
Портал Axios 2 мая сообщил, что демократы в палате представителей США выразили недовольство попытками конгрессмена Шри Танедара инициировать импичмент президенту страны за «превышение полномочий».