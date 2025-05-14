Лавров подчеркнул объединяющие РФ и страны мусульманского мира характеристики

Россию и страны мусульманского мира объединяют многие характеристики, в том числе приверженность построению многополярного порядка, неприятие неоколониальных практик и кважение культурно-цивилизационного многообразия мира. Об этом 14 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что в РФ проживает немало граждан, исповедующих ислам. По его словам, Москва традиционно поддерживает с исламским миром доверительные, дружественные отношения, а также продолжает расширять сотрудничество с мусульманскими государствами в различных областях.

«Нас многое объединяет. Это и приверженность построению устойчивого многополярного миропорядка, опирающегося на общепризнанные нормы международного права, и уважение культурно-цивилизационного многообразия мира, и неприятие любых неоколониальных практик, включая односторонние ограничительные меры», — заявил он в обращении к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Лавров выразил надежду, что в контексте 80-летия Всемирной организации особое внимание будет уделено вопросам обеспечения координирующей роли ООН в мировых делах, соблюдения закрепленных в ее Уставе принципов по всей их совокупности и взаимосвязи.

Лавров и генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха 9 сентября 2024 года провели переговоры в Эр-Рияде. В ходе беседы стороны обсудили усилия по палестинскому вопросу и положение мусульманских общин в мире. Уточнялось, что министр и глава организации отметили «важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности» в мире, в особенности во входящих в организацию странах.