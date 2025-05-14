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Губернатор Вологодской области рассказал о широких мерах поддержки молодых семей

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Вологодская область активно включилась в программу президента РФ Владимира Путина по решению демографической проблемы, запустив программу «Семья — оплот русского Севера». Об этом 14 мая рассказал «Известиям» губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

«Составляющей текущей программы являются компоненты, такие как: выплата молодой семьи в случае, если члены молодой семьи — либо папа, либо мама, либо оба родителя — учатся в вузе, — компенсация оплаты за обучение в год до 91 тыс. рублей за счет средств областного бюджета мы компенсируем за обучение», — сообщил он.

В качестве мер по увеличению рождаемости предполагается выплачивать 100 тыс. рублей молодой женщине в возрасте до 25 лет, которая принимает решение о рождении первого ребенка. А также региональный материнский капитал в 150 тыс. рублей на рождение четвертого и последующего детей. Из федерального капитала будет выделено по 300 тыс. рублей на рождение третьего и последующего ребенка. Еще 500 тыс. рублей молодой семье — в качестве субсидий на улучшение жилищных условий.

«Еще один важный момент — выплата 5 тыс. рублей каждому врачу женской консультации за то, чтобы отговорить от аборта, и выплата 25 тыс. рублей за доведение этой беременности до родовспоможения. В этом году мы отремонтировали 10 женских консультаций в Вологодской области. Эту работу будут продолжать», — сказал Филимонов.

В ходе форума губернатор уточнил, что всего на программу «Семья — оплот русского Севера» выделено 395 млн рублей.

По его словам, демографическая прграмма будет работать по нескольким важным направлениям. Среди них — установление правил продажи алкогольной продукции, популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие системы образования и здравоохранения.

Так, по продаже алкогольной продукции в регионе введены ограничения на размещение алкомаркетов в многоквартирных жилых домах. Розничная продажа спиртных напитков по будням разрешена только в течение двух часов: с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни — обычный режим.

«Результаты не заставили себя ждать. По данным за март–апрель, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем розничных продаж в алкомаркетах снизился на почти 52%. 52% по алкомаркетам, а в целом по региону — на 26,5%. Далее, сократилось употребление алкоголя на душу населения на 1 л 570 мл. Для сравнения, в марте прошлого года этот показатель составлял 10,88 литра на душу населения», — сообщил Филимонов.

Также по данным регионального МВД за март-апрель текущего года, по сравнению с прошлым годом, число нарушений, связанных с употреблением алкоголя, сократилось почти на 30%.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» проходит в Гостином дворе в Москве с 14 до 15 мая.

Родительный падеж: у России появилась демографическая стратегия
Программа рассчитана на период до 2036 года

В феврале депутаты Государственной думы РФ приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Предполагается, что на реализацию программы потребуются дополнительные расходы из бюджета в сумме 2,776 трлн рублей. Такая мера господдержки для российских семей введена в рамках национального проекта «Демография». Продлить программу маткапитала поручил президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в феврале 2024 года.

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