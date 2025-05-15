15 мая — Международный день климата: история и традиции праздника

Ежегодно 15 мая в России и мире отмечается Международный день климата. Этот неофициальный экологический праздник призван привлечь внимание общественности к глобальным климатическим изменениям на нашей планете, а также напомнить о необходимости совместных действий для решения этой проблемы. В 2025 году он выпадает на четверг. Об истории и традициях этой даты читайте в материале «Известий».

Международный день климата – 2025: история и значение праздника

История Международного дня климата берет начало в 1992 году с проведения в Рио-де-Жанейро конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию, также известной как «Саммит Земли».

Саммит стал самой крупной из всех международных встреч по вопросам окружающей среды. На мероприятии представителями 180 государств была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата, опирающаяся на предшествующие декларации и протоколы, регулирующие состояние озонового слоя нашей планеты.

Конвенция заложила фундамент для международной стратегии защиты окружающей среды от антропогенного воздействия, определив ключевые принципы и направления сотрудничества. Впоследствии были подписаны и другие значимые соглашения, нацеленные на стабилизацию климата на планете и ограничение выбросов парниковых газов.

Следующим этапом стало принятие в 1997 году в Киото протокола, закрепившего обязательства развитых и переходных экономик по сокращению выбросов парниковых газов в период 2008–2012 годов относительно уровня 1990 года. Десять лет спустя, в 2007 году, на конференции в Бали правительства более 190 стран приняли международное соглашение о необходимости снижения выбросов.

Для России, одного из крупнейших участников глобальной экономики, приоритетом стала реализация комплексных мер по охране окружающей среды. Ключевыми задачами государственной политики в области климата стали адаптация экономики к изменениям природы и смягчение негативного влияния человеческой деятельности. В нашей стране ведутся активные работы по снижению выбросов и восстановлению лесов, проводятся фундаментальные исследования в области экологии и изменения климата.

Как отмечают Международный день климата: традиции празднования

Международный день климата — это возможность напомнить о важности «климатической проблемы» и необходимости мобилизовать усилия для ее решения. 15 мая в России и мире проходят различные экологические акции и мероприятия, посвященные охране окружающей среды.

За рубежом экологические организации в этот день стараются напомнить о необходимости неотложных действий по смягчению последствий изменения климата. Активисты организуют масштабные акции и флешмобы, стремясь привлечь внимание не только граждан, но и представителей бизнеса и государственных структур к необходимости принятия эффективных мер.

Их основная цель — стимулирование разработки и внедрения экологических стратегий на всех уровнях, от оптимизации производственных процессов до реализации государственных программ по снижению выбросов и переходу к «зеленым» технологиям.

Российские общественные организации, экологические НКО и волонтерские движения проводят просветительские мероприятия, лекции, приуроченные к этой дате. В ряде регионов организуют экологические акции и субботники, которые включают в себя посадку зеленых насаждений, уборку территорий и вносят непосредственный вклад в улучшение окружающей среды.

Также проходят выставки и онлайн-мероприятия, направленные на информирование общества о проблемах экологии, они напоминают о том, что каждый человек может внести свой вклад в защиту окружающей среды, от сокращения использования личных автомобилей и перехода на энергосберегающие технологии до активного участия в озеленении и защите природных территорий.

Климат Земли: ключевые проблемы

Глобальные климатические изменения не являются чем-то новым в истории Земли. Данные, полученные учеными из океанических, ледниковых и лавовых отложений, указывают на цикличность наступления и отступления ледниковых периодов на протяжении геологической истории планеты.

Однако, ключевое отличие текущей ситуации — это беспрецедентно высокая скорость происходящих климатических сдвигов, что вызывает особую тревогу у ученых и требует незамедлительных действий для смягчения последствий.

Такие явления, как глобальное потепление, повышение концентрации озона в атмосфере, учащение природных катаклизмов и значительные изменения погодных условий, серьезно влияют на безопасность населения, продовольственную стабильность и состояние природных ресурсов.

Согласно данным исследований, за последние три с половиной десятилетия темпы климатических изменений стремительно ускорились. Средняя температура на поверхности Земли повысилась примерно на 1,1 градуса, что уже существенно повлияло на природные экосистемы и жизнедеятельность человека. А в 2023 году она стала одной из рекордно высоких, что усилило тревогу ученых и представителей международного сообщества.

Что касается нашей страны, как и в других государствах, расположенных в северных широтах, в России наблюдается более стремительное повышение температуры по сравнению с глобальными показателями. Согласно отчету Росгидромета, средняя годовая температура воздуха в различных регионах увеличилась на 1,5 градуса с 1990 года. Это приводит к изменениям в экосистемах, увеличению числа природных катастроф и экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения и лесные пожары.

Также изменение климата вызывает рост уровня мирового океана примерно на 3,7 мм в год. За сто лет этот показатель может подняться более чем на 30 см, что угрожает прибрежным городам и островным государствам, создавая риск массовых миграций населения.

Парниковые газы, в частности двуокись углерода, метан и закись азота, существенно влияют на формирование эффекта теплицы. Люди выбрасывают около 50 млрд т CO 2 ежегодно, что вызывает значительный дисбаланс в природных процессах.

Существуют природные «поглотители» углерода — леса и океаны. Первые поглощают около 30% выбросов CO 2 , а вторые — до 25%. Однако из-за вырубки деревьев и загрязнения морей эти природные механизмы снижают свою эффективность.

Глобальное потепление также вызывает изменения в распределении осадков, что негативно влияет на водные ресурсы, сельское хозяйство и экосистемы в целом. В некоторых регионах наблюдается увеличение осадков, в то время как в других — засухи.

Ученые считают, что, если темпы глобального потепления превысят 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, риски возникновения катастрофических климатических событий значительно увеличатся. Эти факты подчеркивают важность как международного сотрудничества, так и индивидуальных усилий в борьбе за сохранение стабильного климата на планете.

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