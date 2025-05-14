Лесной пожар потушили у поселка Ясный в Забайкалье
Лесной пожар потушили у поселка Ясный в Забайкалье. Об этом 14 мая сообщило Главное управление МЧС РФ по краю.
Уточняется, что огонь охватил 1,2 га. В тушении пожара принимали участие 50 специалистов и 11 единиц техники из Читы и Хабаровска.
«Благодаря оперативному реагированию пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки», — указано в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в МЧС отметили, что угроза распространения огня к населенному пункту была устранена.
13 мая в ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю сообщили, что площадь лесных пожаров, распространенных в Забайкальском крае, превысила 500 тыс. га. В Читинском муниципальном округе пожар распространился на более чем 31 тыс. га. Спасателей МЧС отправили работать в населенных пунктах Соходно, Яблоново, Тургутуй.