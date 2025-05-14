Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Ставрополье
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Ставропольском крае. Один человек погиб.
Авария произошла на территории Курского округа вечером 13 мая. По данным ИА StavropolMedia, грузовой автомобиль стоял у светофора около места, где проводились дорожные работы. Водитель машины ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.
В результате аварии 24-летний автомобилист погиб. Установлено, что за два года он 40 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Водитель грузовика не пострадал.
За минувшие сутки на дорогах России зарегистрировали 235 ДТП, в которых погибли 18 человек и получили ранения 260 человек.