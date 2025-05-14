Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Мир
Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ
Общество
Двух боевиков ВСУ приговорили к 16 годам колонии за преступления в Курской области
Мир
Премьер Малайзии заявил о намерении укреплять отношения с Россией
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Авто
Законопроект об аннулировании водительских прав доработан ко II чтению
Мир
Кандидату в президенты Португалии Вентуре стало плохо во время выступления
Происшествия
В Дагестане более 50 сел остались без дорожного сообщения из-за обвала скалы
Мир
Защита Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста
Мир
Захарова назвала кривосудием отсутствие мер к главе ЕК после суда ЕС по вакцинам
Экономика
Стоимость «квадрата» новостроек массового сегмента в Москве выросла почти на 6%
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Мир
AFP cообщило о согласовании послами стран ЕС 17-го пакета санкций против России

Аналитики подсчитали количество транспортных средств в России

«Автостат»: парк транспортных средств в России вырос до 62 млн единиц
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По состоянию на начало текущего года в России было зарегистрировано почти 62 млн транспортных средств (ТС) различных типов. Об этом рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, передает агентство 14 мая.

По его данным, за прошедшие пять лет парк транспортных средств в России вырос на 6%. Так, в начале 2020 года в стране насчитывалось 58,63 млн ТС.

Количество легковых автомобилей за этот период увеличилось на 7% и достигло 47,48 млн единиц. Легких коммерческих автомобилей (LCV) за пять лет стало больше на 3%, а их парк теперь составляет 4,26 млн штук. Больше других прибавили в объеме парка прицепы и полуприцепы — на 20%, до 4,03 млн экземпляров.

В остальных категориях транспортных средств отмечено снижение. Так, число грузовиков уменьшилось на 3% (до 3,67 млн шт.), а автобусов — на 8% (до 0,38 млн шт.). Сильнее всего просел парк мотоциклов — на 10% (до 2,16 млн шт.).

Качели с колесами: продажи машин в апреле упали еще на четверть
В России отмечается рост доли новых автомобильных брендов на рынке

Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.

7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025