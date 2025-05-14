Аналитики подсчитали количество транспортных средств в России
По состоянию на начало текущего года в России было зарегистрировано почти 62 млн транспортных средств (ТС) различных типов. Об этом рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, передает агентство 14 мая.
По его данным, за прошедшие пять лет парк транспортных средств в России вырос на 6%. Так, в начале 2020 года в стране насчитывалось 58,63 млн ТС.
Количество легковых автомобилей за этот период увеличилось на 7% и достигло 47,48 млн единиц. Легких коммерческих автомобилей (LCV) за пять лет стало больше на 3%, а их парк теперь составляет 4,26 млн штук. Больше других прибавили в объеме парка прицепы и полуприцепы — на 20%, до 4,03 млн экземпляров.
В остальных категориях транспортных средств отмечено снижение. Так, число грузовиков уменьшилось на 3% (до 3,67 млн шт.), а автобусов — на 8% (до 0,38 млн шт.). Сильнее всего просел парк мотоциклов — на 10% (до 2,16 млн шт.).
Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.
7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.