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Сийярто потребовал от Брюсселя раскрыть сведения о связях фон дер Ляйен с Pfizer

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Европейская комиссия (ЕК) должна немедленно раскрыть данные о связях главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен с фармакологической компанией Pfizer. Об этом 14 мая сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он призвал Брюссель уважать вердикт суда и раскрыть информацию о переписке главы Еврокомиссии с представителем местной консалтинговой фирмы Фредериком Балданом. Сийярто призвал ответить на вопросы о финансовых темах их переписки, причинах потраченной ЕК суммы и задержки вакцинации, а также о том, почему Европа оказалась на одном из последних мест в теме вакцин.

«Мы настоятельно требуем, чтобы эта переписка между президентом Еврокомиссии и руководителем Pfizer была немедленно обнародована», — передают слова главы венгерского МИДа на сайте правительства страны.

Кроме того, министр подчеркнул, что после решения суда Будапешт не будет воспринимать критику со стороны фон дер Ляйен. Он назвал главу ЕК последним человеком, от которого Венгрия готова получать критику в отношении внутренних дел государства.

Судный день: Урсулу фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации о вакцинации
Главу Еврокомиссии обязали показать секретную переписку с гендиректором компании Pfizer

Ранее в этот день суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против коронавируса. По данным газеты Politcio, решение может нанести сокрушительный удар по ее репутации.

1 апреля 2024 года стало известно, что бельгийские следователи возбудили уголовное дело в отношении фон дер Ляйен. Расследование началось годом ранее после подачи заявления Балданом, обвинившим главу ЕК в коррупции после ее переписки с руководителем Pfizer о закупке вакцин для всего ЕС.

В начале декабря минувшего года сообщалось, что более тысячи граждан стран Евросоюза поддержали иск против фон дер Ляйен из-за возможных нарушений с вакцинами.

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