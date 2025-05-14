В Уфе задержали подозреваемую в ограблении МФО по приказу мошенников

В Уфе задержана подозреваемая в нападении на финансовые организации по указанию мошенников. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан в Telegram-канале.

Уточняется, что ограбления произошли 13 мая. Женщина пришла в микрофинансовую организацию (МФО) под видом клиентки, пригрозила «взорвать офис» и потребовала у перепуганной сотрудницы 24 тыс. рублей, забрала деньги и позже скрылась. По словам ведомства, злоумышленница во время нападения разговаривала с неким мужчиной, который по телефону угрожал, что подозреваемая «выдернет чеку», если ей не отдадут деньги.

В тот же день инцидент повторился: в полицию обратилась сотрудница другой финансовой компании. По ее словам, женщина с похожей внешностью угрожала взрывом, забрала из кассы более 100 тыс. рублей и ушла.

Вечером подозреваемая была задержана. Оказалось, что она стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили ее в том, что на ее имя оформили кредит для перевода за границу, а затем вынудили отдать 300 тыс. рублей После ей позвонил мнимый сотрудник ФСБ и приказал купить страйкбольные гранаты, затем пойти в банки и ограбить их, угрожая «взрывом».

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы 12 мая сообщили об аресте 23 человек по делу о хищениях денежных средств таксистами у участников специальной военной операции (СВО) в столичном аэропорту Шереметьево. Уточняются, что фигуранты уголовного дела обвиняются по статье ст. 158 («Кража») и ст. 159 («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.